اسامی نفرات برتر آزمون سراسری ۱۴۰۴ منتشر شد + تصاویر

به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا محمدی؛ رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، شنبه ۸ شهریور ماه در نشست خبری، اظهار کرد: به اطلاع می‌رسانم که نتایج آزمون سراسری و کارنامه ملاک انتخاب رشته در سال ۱۴۰۴ هم‌اکنون در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفته است. متقاضیان عزیز می‌توانند با ورود به درگاه سازمان سنجش و مراجعه به پنل کاربری خود، کارنامه ملاک عمل برای انتخاب رشته را مشاهده کنند.

او افزود: هم اکنون اسامی نفرات برتر آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در ۵ گروه آزمایشی در درگاه سازمان سنجش قابل مشاهده است.

انتهای پیام/