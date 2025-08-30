به گزارش ایلنا، عبدالحسن بهرامی رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان گفت: دومین جلسه ارائه نسخه اولیه دستیار هوش مصنوعی وزارتخانه‌ها امروز با حضور ۶ دانشگاه کشور برگزار شد.

وی افزود: در مرحله بعد، دانشگاه‌ها به‌عنوان مجریان این دستیار‌ها وارد فرآیند‌های اجرایی می‌شوند.

بهرامی با اشاره به حمایت‌های مالی از طرح‌های هوش مصنوعی تصریح کرد: در همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت صمت، فراخوانی برای حمایت از پروژه‌های هوش مصنوعی آماده شده است.

وی گفت: این حمایت‌ها از طریق صندوق صحا و به شکل تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت با نرخ سود ۸ تا ۱۸ درصد، دوره بازپرداخت ۱۲ تا ۲۴ ماه و تنفس ۳ تا ۶ ماه ارائه می‌شود..

به گزارش صدا و سیما، بهرامی تأکید کرد: دانشگاه‌های مجری باید نسخه اولیه (دمو) دستیار هوش مصنوعی را تا پایان امسال آماده کنند.

وی افزود: این طرح سه مرحله اصلی دارد که نخستین مرحله آن، پیاده‌سازی قوانین و مراحل بعدی، اجرای کامل فرآیند‌ها خواهد بود.

