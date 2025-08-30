طلای قاچاق با هوشیاری مرزبانان توقیف شد

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "مجید شجاع" در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی گروهان مرزی 17 شهریور هنگ تایباد حین کنترل خودروهای در لاین ورود به کشور به یک دستگاه خودرو مظنون و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: مرزبانان در بازرسی فنی از خودرو، موفق به کشف تعداد 4 قطعه طلای قاچاق به وزن 540 گرم شدند. فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی با اشاره به دستگیری یک متهم و توقیف یک دستگاه خودرو، اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی طلاهای کشف شده را 46 میلیارد 440 میلیون ریال برآورد کردند که کالای مکشوفه تحویل مراجع ذی صلاح شد. سردار "شجاع" در پایان خاطر نشان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.

