طلای قاچاق با هوشیاری مرزبانان توقیف شد
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی از کشف بیش از 540 گرم طلای قاچاق توسط مرزبانان این فرماندهی در مرزهای شهرستان تایباد خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سردار "مجید شجاع" در تشریح این خبر، گفت: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی گروهان مرزی 17 شهریور هنگ تایباد حین کنترل خودروهای در لاین ورود به کشور به یک دستگاه خودرو مظنون و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.
وی افزود: مرزبانان در بازرسی فنی از خودرو، موفق به کشف تعداد 4 قطعه طلای قاچاق به وزن 540 گرم شدند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی با اشاره به دستگیری یک متهم و توقیف یک دستگاه خودرو، اظهار کرد: کارشناسان ارزش ریالی طلاهای کشف شده را 46 میلیارد 440 میلیون ریال برآورد کردند که کالای مکشوفه تحویل مراجع ذی صلاح شد.
سردار "شجاع" در پایان خاطر نشان کرد: قاچاقچیان و مخلان اقتصاد داخلی کشور بدانند مرزبانان با اشراف اطلاعاتی کوچکترین تحرکات را در نوار مرزی زیر نظرگرفته و با هرگونه اقدام سودجویانه قاطعانه برخورد خواهند کرد.