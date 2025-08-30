به ﮔﺰارش ایلنا از رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن مدیریت و نظارت بر ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺷﺎدی ﻣﺎﻟﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﺎ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺷﺮوع ﻣﺪارس در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﭙﻨﺪ اظهار داشت: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺑﺎرﮔﺰاری ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳـﭙﻨﺪ و اﺣﺮاز ﺻﻼﺣﯿﺖ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻧﺎوﮔﺎن داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

وی اﻓﺰود: ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧـﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزی، داﺷـﺘﻦ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ،ﮔﻮاﻫﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ، ﻋﺪم سوءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی، ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی از ﺷـﺮاﯾﻂ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ است.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮان ادامه داد: از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺮف زﻣﺎن دارد اﻋﻢ از درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮﮐﯿﻔﺮی، ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و روان ﮔﺮدان و ﻋﺪم ﺳﻮءﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﮐﯿﻔﺮی اﻗﺪام ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

وی ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻟﺰوم آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺨﺶ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط رﻓﺘﺎری و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺶآﻣﻮزان "اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ"، آﻣﻮزش راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ آﮔﺎﻫﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ ﺑﺮای داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎکسیرانی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اظهار امیدواری کرد که ﺑﺎ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح، ﺷـﺎﻫﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺪارس و ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﻧﺶآﻣﻮزی در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﯿﻢ.

