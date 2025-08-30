خبرگزاری کار ایران
معاون اجتماعی پلیس فتا:

تبلیغ رزرو صندلی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دروغ است

معاون اجتماعی پلیس فتا با هشدار درباره تبلیغات جعلی رزرو صندلی در دانشکده‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: این ادعاها کاملاً دروغ است و تنها با هدف کلاهبرداری از داوطلبان مطرح می‌شود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون اجتماعی پلیس فتا، با هشدار نسبت به افزایش تبلیغات کلاهبرداری تحت عنوان رزرو صندلی در دانشگاه‌های پزشکی، تأکید کرد: چنین ادعاهایی کاملاً غیرممکن و جعلی است.

وی گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند صندلی دانشگاهی را برای داوطلبان رزرو کند و ادعای نفوذ یا داشتن آشنا در سازمان‌های مربوطه صرفاً کلاهبرداری است.

مختاررضایی از هموطنان خواست به هیچ عنوان به این تبلیغات گوش ندهند، پولی واریز نکنند و اطلاعات شخصی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند، زیرا این‌گونه اقدامات علاوه بر از دست دادن پول، مشکلات روانی و حتی مسائل قضائی به همراه خواهد داشت.

وی افزود: ورود به چنین فرایندهای کلاهبرداری ممکن است موجب درگیر شدن در پرونده‌های قضائی و تخلفات سازمانی شود.

