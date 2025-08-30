به گزارش ایلنا، روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به رغم تعطیلی روز دوشنبه دهم شهریورماه مصادف با سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع)؛ همه میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران در روز دهم شهریورماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ بعدازظهر فعال هستند.

شهروندان همچنین با استفاده از اپلیکیشن شهرزاد می‌توانند تمامی مایحتاج خود را سفارش داده تا در کمترین زمان و از نزدیک‌ترین بازار یا میدان میوه و تره‌بار تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود.

