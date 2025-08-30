فرصت ثبت و اصلاح سفارش کتابهای درسی تا ۳۰ شهریور
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از فرصت ثبت و اصلاح سفارش کتابهای درسی برای دانشآموزان تا ۳۰ شهریور ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمد علویتبار معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، با اشاره به فرصت دانشآموزان برای ثبت سفارش کتابهای درسی، گفت: دانشآموزان تا سی شهریور ماه فرصت دارند با مراجعه به پایگاه irtextbook.ir، خرید کتابهای درسی خود را انجام دهند.
وی افزود: لازم به تأکید است که ثبت سفارش کتابهای درسی برای دانشآموزان منوط به ثبتنام در مدرسه است.
علویتبار تصریح کرد: قریب به یک میلیون و هفتصد هزار دانشآموز همچنان در سامانه، ثبت سفارش کتابهای درسی خود را انجام ندادن که انتظار میرود تا پایان شهریور ماه این مهم انجام گیرد.
وی در ادامه اظهار کرد: دانشآموزانی که به هر دلیلی از جمله جابجایی پایه و مواردی از این قبیل نیاز به اصلاح سفارش داشته باشند، تا پایان شهریور ماه فرصت ویرایش وجود خواهد داشت.
معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، در ارتباط با توزیع کتابهای درسی گفت: توزیع کتاب از شانزدهم شهریور ماه از منطقه به مدرسه انجام شده و متعاقب آن دانشآموزان میتوانند با هماهنگی مدرسه کتابهای خود را تحویل بگیرند.
وی در ارتباط با انتشار خبری مبنی بر افزایش صد و ده درصدی قیمت کتابهای درسی، تصریح کرد: این خبر را کاملاً تکذیب میکنیم و قطعاً صحت ندارد، میزان افزایش کتابهای درسی در سال جاری حداکثر شصت درصد است.