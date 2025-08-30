معاون آموزشی وزارت بهداشت مطرح کرد:
فاجعه خاموش در آموزش پزشکی؛ ظرفیت دو برابر، بودجه کمتر از ۷ درصد
معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی دو برابر شده، اما بودجه تأمین زیرساختها کمتر از ۷ درصد تأمین شده است، گفت: دانشگاهها تحت فشار شدید هستند و حتی حضور و غیاب دانشجویان نیز بهدرستی انجام نمیشود.
به گزارش ایلنا، سید جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، با ابراز نگرانی شدید از کمبود جدی زیرساختها در حوزه آموزش پزشکی و دندانپزشکی تأکید کرد: بدترین مسئله امروز آموزش عالی علوم پزشکی، عدم تأمین زیرساختهای لازم برای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو است. این مصوبه که با مخالفت دستگاههای سیاستگذار حوزه سلامت روبهرو بود، با وجود این مخالفتها تصویب شد.
وی با اشاره به روند افزایشی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزود: در طول ۳۰ سال گذشته، دانشگاهها امکانات خود را برای پذیرش سالانه حدود ۸ هزار دانشجوی پزشکی فراهم کرده بودند، اما طی ۴ سال اخیر این ظرفیت ناگهان دو برابر شده و اکنون به حدود ۱۶ هزار نفر رسیده است. در رشته دندانپزشکی نیز طی این مدت، ظرفیت پذیرش دو برابر شده است. این افزایش بدون تأمین زیرساختهای لازم، یکی از آسیبزاترین تصمیمات در حوزه آموزش پزشکی به شمار میرود.
او خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه در مجلس مطرح میشد، بهاحتمال زیاد شورای نگهبان به دلیلعدم تأمین بودجه آن را رد میکرد یا مجلس را موظف مینمود پیش از تصویب، منابع مالی لازم را تعیین و تأمین کند.
معاون آموزشی وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه امروز در دانشگاهها، به دلیل ازدحام بسیار بالا و کمبود کلاس و امکانات، حتی حضور و غیاب دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی نیز بهدرستی انجام نمیشود. ما نهتنها آینده ۱۰ تا ۱۵ساله آموزش پزشکی و دندانپزشکی را مطلوب نمیبینیم، بلکه نسبت به آن بسیار نگران هستیم. بر مسئولان اقتصادی کشور واجب است که هرچه سریعتر بودجه لازم برای توسعه زیرساختهای آموزشی را فراهم کنند؛ در غیر این صورت آینده روشنی برای فارغالتحصیلان این رشتهها متصور نیست.
دکتر حسینی در تشریح نیازهای زیرساختی گفت: دو برابر شدن ظرفیت پذیرش، نیازمند تأمین خوابگاه، کلاس درس، مراکز آزمون، تجهیزات آموزشی و آزمایشگاهی، یونیتهای دندانپزشکی، مواد مصرفی آموزشی، تجهیزات بالینی، و حتی جسد برای آموزش دانشجویان است. اینها جدا از نیاز به استخدام اعضای هیئت علمی متناسب با افزایش ظرفیت دانشجو است که خود نیازمند مصوبات و بودجههای جداگانهای است. تنها برای سال ۱۴۰۳، برآورد ما از نیاز بودجهای ۳۷ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش ظرفیت در سال ۱۴۰۴، این رقم طبیعتاً بیشتر نیز خواهد شد.
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی تأکید کرد: در حالی که برای تأمین زیرساختهای آموزشی در ۷۰ دانشکده علوم پزشکی کشور نیاز جدی وجود دارد، تنها یکهزار و پانصد میلیارد تومان در سال گذشته و دو هزار و پانصد میلیارد تومان در سال جاری تأمین شده است؛ در مجموع، فقط ۴ هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ۷ درصد از بودجه موردنیاز تأمین شده است. این کمبود باعث شده دانشگاهها در تأمین امکانات آموزشی با بحران مواجه شوند و دانشجویان که از برترین استعدادهای کشورند، از بدو ورود با ازدحام، کمبود امکانات، و فشارهای روانی مواجه باشند.
به گزارش وبدا، معاون آموزشی وزارت بهداشت در پایان گفت: این سالها از سختترین دورانهای آموزش پزشکی کشور محسوب میشود. موضوع اصلی این است که مصوبه افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت، با وجود تبعات آن، اجرا شده است. اکنون برای جلوگیری از بروز آسیبهای بیشتر، تأمین اعتبارات زیرساختی آموزش پزشکی و دندانپزشکی باید به یکی از اولویتهای اصلی تصمیمگیریهای کلان کشور تبدیل شود.