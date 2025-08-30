سنجشِ احساسات اجتماعی در دستور کار است

به گزارش ایلنا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در توضیح فعالیت‌های حوزه اجتماعی وزارت کشور در یک سال گذشته گفت: حوزه اجتماعی وزارت کشور در سه بخش ماموریت دارد؛ مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی است. زیرساخت این سه بخش، رصد و پایش پدیده‌های اجتماعی است که ما به آن اشراف اجتماعی می‌گوییم.

وی افزود: در این بخش، داده‌ها و پیمایش‌های لازم برای رصد پدیده‌های اجتماعی جمع‌آوری شده و در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها شواهد محور باشد. یکی از آخرین اقدامات، پیمایش سرمایه اجتماعی بود که با بررسی ۲۶ مولفه، نیم‌رخ سرمایه اجتماعی کشور ترسیم و برای اولین بار تا سطح شهرستان انجام شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: سنجش احساسات اجتماعی و شاخص کلان اجتماعی از دیگر اقدامات مهم است که برای سیاست‌گذاران، داده‌های دقیق و واقع‌بینانه فراهم و نقاط قوت و ضعف استان‌ها را مشخص می‌کند.

بطحایی در خصوص سرمایه اجتماعی گفت: یکی از طرح‌های اثرگذار وزارت کشور، طرح ساماندهی سواحل است که با همکاری فدراسیون نجات غریق و هلال احمر، خدمات فرهنگی و آموزشی ارائه می‌دهد و میزان غرق‌شدگان را حدود ۶۰ درصد کاهش داده است.

وی افزود: طرح ارتقای نشاط اجتماعی نیز با استفاده از آداب و رسوم محلی و فرهنگ بومی، شادابی و نشاط در کشور را ترویج می‌کند و پس از ایام محرم و صفر، این طرح ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین به ایجاد شبکه شتاب اشاره کرد و گفت: این شبکه که مرکب از سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی است، در مواقع بحران به سرعت فعال می‌شود و خدمات لازم را به مناطق آسیب‌دیده ارائه می‌دهد.

بطحایی درباره کنترل آسیب‌های اجتماعی گفت: اتاق کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور فعالیت می‌کند و خوشبختانه در برخی شاخص‌ها، مانند وضعیت کودکان کار و خیابان، شرایط بهبود یافته است؛ اما در برخی حوزه‌ها نیازمند تلاش و انرژی بیشتر برای ارتقای وضعیت هستیم.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی در پایان اظهار داشت: برنامه‌های فوق‌العاده خارج از وظایف روزمره دستگاه‌ها طراحی می‌شود و می‌تواند در زمان کوتاه اثربخشی مضاعف داشته باشند تا کاهش آسیب‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور به شکل قابل توجهی تحقق یابد.

