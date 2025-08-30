خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:

سنجشِ احساسات اجتماعی در دستور کار است

سنجشِ احساسات اجتماعی در دستور کار است
کد خبر : 1679749
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: وزارت کشور در سه محور مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارد و با پایش و رصد مستمر پدیده‌های اجتماعی، داده‌های لازم برای سیاست‌گذاری شواهد محور را در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

به گزارش ایلنا، سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور،  در توضیح فعالیت‌های حوزه اجتماعی وزارت کشور در یک سال گذشته گفت: حوزه اجتماعی وزارت کشور در سه بخش ماموریت دارد؛ مشارکت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و کنترل آسیب‌های اجتماعی است. زیرساخت این سه بخش، رصد و پایش پدیده‌های اجتماعی است که ما به آن اشراف اجتماعی می‌گوییم. 

وی افزود: در این بخش، داده‌ها و پیمایش‌های لازم برای رصد پدیده‌های اجتماعی جمع‌آوری شده و در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها شواهد محور باشد. یکی از آخرین اقدامات، پیمایش سرمایه اجتماعی بود که با بررسی ۲۶ مولفه، نیم‌رخ سرمایه اجتماعی کشور ترسیم و برای اولین بار تا سطح شهرستان انجام شد. 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: سنجش احساسات اجتماعی و شاخص کلان اجتماعی از دیگر اقدامات مهم است که برای سیاست‌گذاران، داده‌های دقیق و واقع‌بینانه فراهم و نقاط قوت و ضعف استان‌ها را مشخص می‌کند. 

بطحایی در خصوص سرمایه اجتماعی گفت: یکی از طرح‌های اثرگذار وزارت کشور، طرح ساماندهی سواحل است که با همکاری فدراسیون نجات غریق و هلال احمر، خدمات فرهنگی و آموزشی ارائه می‌دهد و میزان غرق‌شدگان را حدود ۶۰ درصد کاهش داده است. 

وی افزود: طرح ارتقای نشاط اجتماعی نیز با استفاده از آداب و رسوم محلی و فرهنگ بومی، شادابی و نشاط در کشور را ترویج می‌کند و پس از ایام محرم و صفر، این طرح ادامه خواهد یافت. 

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین به ایجاد شبکه شتاب اشاره کرد و گفت: این شبکه که مرکب از سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی است، در مواقع بحران به سرعت فعال می‌شود و خدمات لازم را به مناطق آسیب‌دیده ارائه می‌دهد. 

بطحایی درباره کنترل آسیب‌های اجتماعی گفت: اتاق کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی در شورای اجتماعی کشور فعالیت می‌کند و خوشبختانه در برخی شاخص‌ها، مانند وضعیت کودکان کار و خیابان، شرایط بهبود یافته است؛ اما در برخی حوزه‌ها نیازمند تلاش و انرژی بیشتر برای ارتقای وضعیت هستیم. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی در پایان اظهار داشت: برنامه‌های فوق‌العاده خارج از وظایف روزمره دستگاه‌ها طراحی می‌شود و می‌تواند در زمان کوتاه اثربخشی مضاعف داشته باشند تا کاهش آسیب‌ها و ارتقای سرمایه اجتماعی کشور به شکل قابل توجهی تحقق یابد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش