مقام مسئول در سازمان غذا و دارو:

اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با محصولات داخلی است

مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی، تولیدات داخلی در اولویت قرار دارند و این سیاست با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش ایلنا، سعید رضا شاهمرادی با اشاره به ظرفیت‌های کشور در این حوزه گفت: هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل تولید می‌شود و این روند رو به افزایش است. بیش از پنج هزار محصول در کشور تولید می‌شود و نزدیک به دو هزار و دویست شرکت داخلی در این صنعت فعالیت می‌کنند. 

وی افزود: سازمان غذا و دارو با تسهیل فرآیند صدور مجوزها تلاش می‌کند مسیر تولیدکنندگان داخلی هموار شود و محصولات آن‌ها بدون مشکل وارد بازار شوند. 

به گفته وی، این حمایت‌ها علاوه بر تأمین نیازهای نظام سلامت، از خروج ارز جلوگیری می‌کند و پایه‌های اقتصاد حوزه تجهیزات پزشکی را تقویت خواهد کرد. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: توسعه تولید داخلی تنها برای رفع نیاز کشور نیست، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز حضور پررنگ‌تر ایران در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی باشد.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
