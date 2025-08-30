مقام مسئول در سازمان غذا و دارو:
اولویت ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی با محصولات داخلی است
مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو اعلام کرد که در تأمین ذخایر استراتژیک تجهیزات پزشکی، تولیدات داخلی در اولویت قرار دارند و این سیاست با جدیت دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، سعید رضا شاهمرادی با اشاره به ظرفیتهای کشور در این حوزه گفت: هماکنون حدود ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل تولید میشود و این روند رو به افزایش است. بیش از پنج هزار محصول در کشور تولید میشود و نزدیک به دو هزار و دویست شرکت داخلی در این صنعت فعالیت میکنند.
وی افزود: سازمان غذا و دارو با تسهیل فرآیند صدور مجوزها تلاش میکند مسیر تولیدکنندگان داخلی هموار شود و محصولات آنها بدون مشکل وارد بازار شوند.
به گفته وی، این حمایتها علاوه بر تأمین نیازهای نظام سلامت، از خروج ارز جلوگیری میکند و پایههای اقتصاد حوزه تجهیزات پزشکی را تقویت خواهد کرد.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، مدیرکل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در پایان تأکید کرد: توسعه تولید داخلی تنها برای رفع نیاز کشور نیست، بلکه میتواند زمینهساز حضور پررنگتر ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی باشد.