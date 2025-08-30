خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاد دانشگاه تهران:

هوش مصنوعی در داوری مقالات علمی، تهدیدی برای اعتماد به علم است

هوش مصنوعی در داوری مقالات علمی، تهدیدی برای اعتماد به علم است
کد خبر : 1679712
لینک کوتاه کپی شد.

استاد دانشگاه تهران گفت: استفاده گسترده از هوش مصنوعی در پالایش و داوری مقالات علمی، علاوه بر افزایش سرعت و کارآمدی، موجی از سوءاستفاده‌ها و تهدید اعتماد عمومی به نظام علمی ایجاد کرده است.

به گزارش ایلنا، مرتضی طاهری هشدار داد که برخی نویسندگان با تزریق دستور در متن یا ضمائم مقاله ، سامانه‌های خودکار داوری را وادار به بازبینی مثبت می‌کنند. این روش ابتدا در نسخه‌های پیش‌ انتشار و سپس در نشریات علمی مشاهده شده است.

وی افزود: فشار زمان بر داوران و افزایش کمّی مقالات، مسیر‌های جدیدی برای سوءاستفاده هوش مصنوعی فراهم کرده است. چنین روندی می‌تواند به پذیرش مقالات بی‌کیفیت و جانبداری در داوری منجر شود و اعتبار نشریات و دانشگاه‌ها را تضعیف کند.

به گزارش صدا و سیما، طاهری تأکید کرد: پنهان‌سازی دستور‌های کنترلی مصداق تقلب است و باید با رد مقاله یا محرومیت نویسنده همراه باشد. دانشگاه‌ها و ناشران باید شفافیت در فرآیند‌های خودکار را افزایش دهند، استفاده از هوش مصنوعی را به صورت روشن در راهنمای نویسندگان و داوران مشخص کنند و بازبینی انسانی را تضمین کنند.

وی در پایان گفت: تلفیق هوش مصنوعی با داوری علمی تنها در صورت نظارت انسانی، شفافیت و ابزار‌های ضدتقلب قابل قبول است؛ در غیر این صورت، خطر آلودگی دیجیتال و بی‌اعتمادی به علم بسیار جدی خواهد بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش