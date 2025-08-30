استاد دانشگاه تهران:
هوش مصنوعی در داوری مقالات علمی، تهدیدی برای اعتماد به علم است
استاد دانشگاه تهران گفت: استفاده گسترده از هوش مصنوعی در پالایش و داوری مقالات علمی، علاوه بر افزایش سرعت و کارآمدی، موجی از سوءاستفادهها و تهدید اعتماد عمومی به نظام علمی ایجاد کرده است.
به گزارش ایلنا، مرتضی طاهری هشدار داد که برخی نویسندگان با تزریق دستور در متن یا ضمائم مقاله ، سامانههای خودکار داوری را وادار به بازبینی مثبت میکنند. این روش ابتدا در نسخههای پیش انتشار و سپس در نشریات علمی مشاهده شده است.
وی افزود: فشار زمان بر داوران و افزایش کمّی مقالات، مسیرهای جدیدی برای سوءاستفاده هوش مصنوعی فراهم کرده است. چنین روندی میتواند به پذیرش مقالات بیکیفیت و جانبداری در داوری منجر شود و اعتبار نشریات و دانشگاهها را تضعیف کند.
به گزارش صدا و سیما، طاهری تأکید کرد: پنهانسازی دستورهای کنترلی مصداق تقلب است و باید با رد مقاله یا محرومیت نویسنده همراه باشد. دانشگاهها و ناشران باید شفافیت در فرآیندهای خودکار را افزایش دهند، استفاده از هوش مصنوعی را به صورت روشن در راهنمای نویسندگان و داوران مشخص کنند و بازبینی انسانی را تضمین کنند.
وی در پایان گفت: تلفیق هوش مصنوعی با داوری علمی تنها در صورت نظارت انسانی، شفافیت و ابزارهای ضدتقلب قابل قبول است؛ در غیر این صورت، خطر آلودگی دیجیتال و بیاعتمادی به علم بسیار جدی خواهد بود.