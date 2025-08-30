خبرگزاری کار ایران
رفع ‌مشکل خاموشی چراغ‌های راهنمایی ۳۰۰ تقاطع در تهران تا پایان سال‌

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهر تهران اعلام کرد: خاموشی ۲۰ درصد چراغ‌های راهنمایی و رانندگی تهران در تقاطع‌های مرکزی برطرف شده و مشکل خاموشی چراغ‌های ۳۰۰ تقاطع دیگر نیز تا پایان سال برطرف می‌شود.

به گزارش ایلنا، حسن قوی‌زری تصریح کرد: در حال حاضر در ۲۰ درصد تقاطع‌های محدوده مرکزی شهر دیگر خاموشی نداریم چراکه اقدامات انجام شده از جمله به کارگیری تجهیزات ذخیره‌ساز، انرژی خورشیدی و استفاده از پست‌های برق بدون قطعی باعث شده در مدیریت ترافیک مشکلی نداشته باشیم.

وی ادامه داد: استفاده از انرژی خورشیدی برای چراغ‌های غیرزماندار و غیر هوشمند در سطح شهر به صورت پراکنده اتفاق افتاده، اما برنامه ما این است که برای تقاطع‌های اصلی و هوشمند نیز با مجموعه‌ای اقدامات دیگر خاموشی چراغ راهنمایی و رانندگی وجود نداشته باشد.

‌قوی‌زری گفت: بر این اساس در فاز بعدی، تا پایان تابستان امسال حدود ۳۰۰ تقاطع با به کارگیری مجموعه‌ای از اقدامات که ترکیبی از انرژی خورشیدی و تجهیزات ذخیره ساز است، خاموشی نخواهیم داشت.

‌مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران درباره به کار گیری انرژی خورشیدی برای چراغ‌ها نیز گفت: استفاده از انرژی خورشیدی محدودیت‌هایی در نحوه جانمایی و انتقال انرژی ایجاد می‌کند که همکاران ما در حال بررسی آن هستند.

