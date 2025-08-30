سازمان هواشناسی اعلام کرد:
کاهش نسبی دما در شرق کشور از فردا
سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف خواهد بود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، طی سه روز آینده در دامنههای البرز واقع در استان مازندران افزایش ابر، وزش باد و در ساعات بعد از ظهر رگبار پراکنده رخ می دهد.
از فردا (یکشنبه) در شمال شرق و شرق کشور روند کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.
در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی و تا روز دوشنبه در برخی نقاط جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد شدید موقت، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
امروز آسمان تهران صاف، گاهی همراه با وزش باد و غبار محلی است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۴ و کمینه دمای آن به ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید.