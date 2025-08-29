خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر بهداشت صورت گرفت؛

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) فهرج

افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) فهرج
کد خبر : 1679630
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) شهرستان فهرج استان یزد با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عصر امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲) و در جریان سفر دو روزه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان یزد که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت، مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) در شهرستان فهرج با حضور نمایندگان مردم یزد و فهرج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز با زیربنای ۸۰۸ مترمربع در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) فهرج با مشارکت خیر محترم، حاج رمضان حسینی فهرجی و کمک دولت ساخته شده و آماده ارائه خدمات به مردم منطقه است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش