افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) فهرج

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، عصر امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۲) و در جریان سفر دو روزه محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان یزد که به مناسبت هفته دولت صورت گرفت، مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) در شهرستان فهرج با حضور نمایندگان مردم یزد و فهرج در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

این مرکز با زیربنای ۸۰۸ مترمربع در زمینی به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. مرکز خدمات جامع سلامت حضرت محسن(ع) فهرج با مشارکت خیر محترم، حاج رمضان حسینی فهرجی و کمک دولت ساخته شده و آماده ارائه خدمات به مردم منطقه است.

