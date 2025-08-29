اکران تصاویر فرهنگی با مضمون «اتحاد مقدس» در پایتخت

در این اکران گروه‌های مختلف اجتماعی از جوانان، خانواده‌ها، زنان و مردان در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده‌اند که نمادی از همدلی و انسجام ملی است.

بنابر اعلام سایت شهر، همچنین طرح فرهنگی با عنوان «شیپورچی تفرقه نباشیم» با الهام از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «اتحاد مقدس مردم نباید خدشه‌دار شود» در سطح شهر اکران شد.

طرح فرهنگی با عنوان «شیپورچی تفرقه نباشیم» با هدف تقویت انسجام اجتماعی، مقابله با تفرقه‌افکنی و یادآوری اهمیت اتحاد و همبستگی ملی به اجرا درآمده است.