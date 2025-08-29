خبرگزاری کار ایران
اکران تصاویر فرهنگی با مضمون «اتحاد مقدس» در پایتخت

اکران تصاویر فرهنگی با مضمون «اتحاد مقدس» در پایتخت
همزمان با هفته دولت مجموعه‌ای از تصاویر فرهنگی با محوریت «اتحاد مقدس» در سطح پایتخت اکران شد.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام سایت شهر، همزمان با هفته دولت مجموعه‌ای از تصاویر فرهنگی با محوریت «اتحاد مقدس» و با بهره‌گیری از بیانات رهبر معظم انقلاب بر همبستگی ملی و همراهی مردم با خادمان کشور در سطح شهر اکران شد.

در این اکران گروه‌های مختلف اجتماعی از جوانان، خانواده‌ها، زنان و مردان در کنار یکدیگر به تصویر کشیده شده‌اند که نمادی از همدلی و انسجام ملی است.

بنابر اعلام سایت شهر، همچنین طرح فرهنگی با عنوان «شیپورچی تفرقه نباشیم» با الهام از بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه «اتحاد مقدس مردم نباید خدشه‌دار شود» در سطح شهر اکران شد.

طرح فرهنگی با عنوان «شیپورچی تفرقه نباشیم» با هدف تقویت انسجام اجتماعی، مقابله با تفرقه‌افکنی و یادآوری اهمیت اتحاد و همبستگی ملی به اجرا درآمده است.

انتهای پیام/
