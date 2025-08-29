موافقت مشروط کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی با احداث شهرک صنعتی خاوران در جنوب شرق تهران
سرپرست معاونت محیط زیست انسانی حفاظت محیط زیست استان تهران از موافقت مشروط کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی با اجرای طرح احداث شهرک صنعتی خاوران خبر داد.
به گزارش ایلنا و بنابر اعلام روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، فاطمه اکبرپور یا اعلام این خبر گفت: در جلسه کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی که با حضور نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی تهران و مشاور طرح برگزار شد، ابعاد مختلف زیست محیطی پروژه از جمله مدیریت پساب و فاضلاب، مصرف آب، دفع پسماندها، کنترل انتشار آلاینده های هوا و جانمایی صنایع انتقالی مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اعضای کمیته ضمن تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیست محیطی و پیش بینی تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه، با اجرای این طرح به صورت مشروط موافقت کردند، افزود: بر اساس مصوبه کمیته، صدور مجوز نهایی منوط به انتقال صرفاً صنایع رده های یک و دو انتقالی از تهران، احداث و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب پیش از استقرار واحدها، ایجاد زیرساخت های جمع آوری و مدیریت اصولی پسماندهای عادی و ویژه، استقرار ایستگاه سنجش آلودگی هوا و رعایت کامل حرایم قانونی خواهد بود.
اکبرپور تصریح کرد: اجرای این پروژه باید با رویکرد توسعه پایدار و تلفیق الزامات زیست محیطی با اهداف صنعتی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن شهرک صنعتی خاوران علاوه بر ایجاد ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زایی، می تواند در بهبود شرایط زیست محیطی، ساماندهی منطقه و کاهش معضلات اجتماعی جنوب شرق تهران نقش مؤثری ایفا کند.