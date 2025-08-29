موافقت مشروط کمیته ارزیابی اثرات زیست محیطی با احداث شهرک صنعتی خاوران در جنوب شرق تهران

وی با بیان اینکه اعضای کمیته ضمن تأکید بر لزوم رعایت ملاحظات زیست‌ محیطی و پیش‌ بینی تمهیدات کنترلی و پیشگیرانه، با اجرای این طرح به‌ صورت مشروط موافقت کردند، افزود: بر اساس مصوبه کمیته، صدور مجوز نهایی منوط به انتقال صرفاً صنایع رده‌ های یک و دو انتقالی از تهران، احداث و بهره‌ برداری از تصفیه‌ خانه فاضلاب پیش از استقرار واحدها، ایجاد زیرساخت‌ های جمع‌ آوری و مدیریت اصولی پسماندهای عادی و ویژه، استقرار ایستگاه سنجش آلودگی هوا و رعایت کامل حرایم قانونی خواهد بود.

اکبرپور تصریح کرد: اجرای این پروژه باید با رویکرد توسعه پایدار و تلفیق الزامات زیست‌ محیطی با اهداف صنعتی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن شهرک صنعتی خاوران علاوه بر ایجاد ظرفیت‌ های اقتصادی و اشتغال‌ زایی، می‌ تواند در بهبود شرایط زیست‌ محیطی، ساماندهی منطقه و کاهش معضلات اجتماعی جنوب شرق تهران نقش مؤثری ایفا کند.