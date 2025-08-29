افزایش چربی در دوره سالمندی

وی افزایش چربی در دوره سالمندی را از دیگر تغییرات در این دوره زندگی برشمرد و افزود: همچنین با افزایش سن، چربی بدن بیشتر در ناحیه شکم در مردان و در پشت زنان تجمع می‌یابد و موجب افزایش حجم این ناحیه می شود، در حالی چربی دست‌ها و پاها کاهش پیدا می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تغییر دیگر در سالمندی، کاهش قد است که ناشی از کوتاه شدن طول ستون مهره‌ها است. علاوه بر این، عرض شانه‌ها به علت کوچک شدن و چروکیدگی عضلات کاهش می‌یابد؛ با این حال فعالیت بدنی مداوم می‌تواند از پیشرفت سریع این تغییرات جلوگیری کند.

اسداللهی با اشاره به شیوع بالای پوکی استخوان در سالمندان و به ویژه در زنان، گفت: کاهش کلسیم در استخوان‌ها و افت سطح برخی هورمون‌ها در زنان سالمند، از دلایل اصلی بروز پوکی استخوان است، انجام فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی و ورزش‌های سبک، روند پوکی استخوان را کند کرده و به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند.

تمرینات بدنی مناسب فراموش نشود

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش سن، انعطاف‌پذیری رباط‌ها، تاندون‌ها و مفاصل کاهش یافته و خطر آسیب‌دیدگی آنها بیشتر می‌شود، فرسایش غضروف‌ها و کاهش مایع نرم‌کننده مفاصل نیز از دیگر عواملی است که موجب کندی و دردناک شدن حرکات سالمندان می‌شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تمرینات بدنی نه‌تنها به بهبود عملکرد عضلات و مفاصل کمک می‌کند، بلکه از عوامل مهم رسوب کلسیم در استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان محسوب می‌شود.