خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک دکترای تخصصی سالمندشناسی مطرح کرد

کم‌تحرکی از دلایل کاهش توده عضلانی در سالمندان

کم‌تحرکی از دلایل کاهش توده عضلانی در سالمندان
کد خبر : 1679619
لینک کوتاه کپی شد.

یک دکترای تخصصی سالمندشناسی با بیان اینکه سالم پیر شدن یک موفقیت است، گفت: تمرینات بدنی مناسب می‌تواند روند بروز بسیاری از عوارض سالمندی را آهسته تر کند.

به گزارش ایلنا، عبدالرحیم اسداللهی، دکتری تخصصی سالمندشناسی و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به تغییرات طبیعی بدن در دوره سالمندی، اظهار کرد: بعد از ۳۰ سالگی توده و قدرت عضلانی به‌تدریج کاهش می‌یابد و این روند پس از ۶۰ سالگی شدت بیشتری پیدا می‌کند و باید دانست که کم‌تحرکی یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش توده عضلانی در سالمندان است، اما با رژیم غذایی سالم و تمرینات بدنی مناسب می‌توان به شکل چشمگیری از پیشرفت آن جلوگیری کرد.

افزایش چربی در دوره سالمندی

وی افزایش چربی در دوره سالمندی را از دیگر تغییرات در این دوره زندگی برشمرد و افزود: همچنین با افزایش سن، چربی بدن بیشتر در ناحیه شکم در مردان و در پشت زنان تجمع می‌یابد و موجب افزایش حجم این ناحیه می شود، در حالی چربی دست‌ها و پاها کاهش پیدا می‌کند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: تغییر دیگر در سالمندی، کاهش قد است که ناشی از کوتاه شدن طول ستون مهره‌ها است. علاوه بر این، عرض شانه‌ها به علت کوچک شدن و چروکیدگی عضلات کاهش می‌یابد؛ با این حال فعالیت بدنی مداوم می‌تواند از پیشرفت سریع این تغییرات جلوگیری کند.

اسداللهی با اشاره به شیوع بالای پوکی استخوان در سالمندان و به ویژه در زنان، گفت: کاهش کلسیم در استخوان‌ها و افت سطح برخی هورمون‌ها در زنان سالمند، از دلایل اصلی بروز پوکی استخوان است، انجام فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی و ورزش‌های سبک، روند پوکی استخوان را کند کرده و به استحکام استخوان‌ها کمک می‌کند.

تمرینات بدنی مناسب فراموش نشود

بنابر اعلام وزارت بهداشت، وی همچنین خاطرنشان کرد: با افزایش سن، انعطاف‌پذیری رباط‌ها، تاندون‌ها و مفاصل کاهش یافته و خطر آسیب‌دیدگی آنها بیشتر می‌شود، فرسایش غضروف‌ها و کاهش مایع نرم‌کننده مفاصل نیز از دیگر عواملی است که موجب کندی و دردناک شدن حرکات سالمندان می‌شود.

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تمرینات بدنی نه‌تنها به بهبود عملکرد عضلات و مفاصل کمک می‌کند، بلکه از عوامل مهم رسوب کلسیم در استخوان‌ها و پیشگیری از پوکی استخوان محسوب می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش