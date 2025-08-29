مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت اعلام کرد
برنامه ریزی پوشش پزشک خانواده برای ۳۰ میلیون ایرانی طی ماه های آتی
مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده وزیر بهداشت در هفته دولت در سفر به چهارمحال و بختیاری اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را یکی از وظایف اصلی وزارت بهداشت در برنامه توسعه هفتم برشمرد و گفت: احداث مراکز و خانههای بهداشت زمینه ساز اجرای کامل این برنامه است.
به گزارش ایلنا و به نقل از وبدا، احمدرضا ریحانی گفت: یکی از سیاست های کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرای کامل برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است و پیش بینی شده طی ماه های آینده شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر مجموعا ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش این برنامه قرار گیرند.
وی افزود: ارائه خدمات سطوح یک و دو به مردم از اهداف مهم اجرای این طرح است.
ریحانی اضافه کرد: احداث مراکز و خانه های بهداشت، زیرساخت ها و نیازهای اولیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور را برای اجرای این طرح تامین خواهد کرد.
وی با تاکید بر تشویق مردم به مسئولیت های اجتماعی گفت: در شرایط کنونی و محدودیت های مالی، بهره مندی از مشارکت خیران در حوزه سلامت و ایجاد انگیزه برای آنان مهم و ضروری است.
وی تکریم خیران نیک اندیش را راهی برای جذب آنان جهت مشارکت در طرح های حوزه سلامت بیان کرد و افزود: به پاس تجلیل از مشارکت خیران نیکوکار در اجرای پروژههای حوزه سلامت، باید نام خیران در طرح ها و پروژه ها درج شود تا خدمت آنان به جامعه بهیادگار بماند و انگیزهای برای افراد خیرخواه ایجاد گردد.
گفتنی است؛ همزمان با هفته دولت با حضور دکتر ریحانی - مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نماینده وزیر بهداشت در چهارمحال و بختیاری «پایگاه اورژانس ۱۱۵ یانچشمه شهرستان بن» و "مرکز خدمات جامع سلامت شماره ۸ شهرکرد و پایگاه سلامت ضمیمه در منطقه برم پهنه" افتتاح شد.