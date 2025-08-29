پژوهش سریعترین راه برای توسعه کشور است
روز گذشته و در سفر یک روزه آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به استان بوشهر همزمان با هفته دولت، 18 پروژه حوزه سلامت استان بوشهر با اعتباری بالغ بر 420 میلیارد تومان افتتاح و 10 هزار متر مربع فضای بهداشتی، درمانی و آموزشی به ظرفیت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اضافه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، سالن ۵۰۰ نفره اجتماعات دانشجویی پردیس دانشگاه (آمفیتئاتر)، ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش در شهرستان دشتستان، بخش توسعه اورژانس و پانسیون ۱۶ واحدی بیمارستان شهید گنجی برازجان و همچنین پایگاه سلامت شهید فرهی برازجان، بخشی از این پروژه ها بود که با حضور معاون وزیر بهداشت افتتاح شد.
توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی از اولویتهای وزارت بهداشت
آخوندزاده، معاون وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح سالن 500 نفره اجتماعات دانشجویی پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه توسعه زیرساختهای آموزشی و پژوهشی در مناطق مختلف کشور به ویژه در استانهای ساحلی مانند بوشهر از اولویتهای وزارت بهداشت است، افزود: این پروژهها نه تنها خدمات سلامت را ارتقا میدهند بلکه به رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز کمک میکنند.
وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم تا با تقویت زیرساختها و استفاده از فناوریهای نوین، خدمات سلامت را به دورترین نقاط کشور نیز برسانیم. استان بوشهر به دلیل موقعیت استراتژیک و پتانسیلهای بالای علمی، میتواند به قطب تحقیقات و فناوری در حوزه علوم پزشکی تبدیل شود.
آخوندزاده با بیان اینکه تحقیقات و فناوری محور توسعه خدمات سلامت است، افزود: توسعه همکاریهای بینالمللی و استفاده از ظرفیتهای پژوهشی استان بوشهر در دستور کار است.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از مرکز رشد و نوآوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از پژوهش به عنوان سریعترین راه برای توسعه کشور یاد کرد و گفت: اولویت اصلی ما حفظ و توانمندسازی نیروی انسانی پژوهشی است، باید نیروی انسانی پژوهشگر را بهصورت مالی و معنوی تشویق کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید بودجه پژوهشی به سرعت به محققان تخصیص یابد تا از مهاجرت آنان جلوگیری شود، افزود: قصد داریم با حمایت وزیر بهداشت، بودجه پژوهشی را بهصورت عادلانه توزیع و مشکل پرداختهای معوقه پژوهشگران را حل کنیم. ۱۵ میلیارد تومان بودجه پژوهشی به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای ارتقا و تشویق پژوهشگران اختصاص می یابد.
سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی اولویت اصلی است/آماده حمایت از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای راهاندازی بیست و یکمین مرکز همکار WHO هستیم
معاون وزیر بهداشت در نشست با هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تاکید بر اولویت سرمایهگذاری بر روی نیروی انسانی، تصریح کرد: سرمایهگذاری روی نیروی انسانی به جای توسعه فیزیکی همواره مورد تأکید ماست.
وی بر لزوم دوری از سیاسیکاری در دانشگاهها تاکید و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای بالینی برای پژوهشهای کمهزینه، تشویق مشارکت بخش خصوصی در تحقیقات و ایجاد محیطهای آموزشی بینالمللی ضروری بوده و همواره باید مورد تأکید قرار گیرد.
آخوندزاده با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی استان بوشهر، گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر میتواند با ایجاد کرسیهای تخصصی و بهرهگیری از اساتید برجسته، به یکی از قطبهای پژوهشی کشور تبدیل شود و ما آماده حمایت برای راهاندازی بیست و یکمین مرکز همکار WHO در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر هستیم.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: پژوهش تنها حوزهای است که با سرمایهگذاری کوچک میتواند نتایج بزرگ ایجاد کند، این دقیقاً برعکس حوزههایی مانند دارو و تجهیزات است که نیازمند سرمایهگذاری کلان هستند.
آخوندزاده در حاشیه افتتاح سالن 500 نفره آمفی تئاتر پردیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با اشاره به پیشتاز بودن این دانشگاه در حوزه تحقیقات و فناوری، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به پیشرفتهای چشمگیری در یک دهه گذشته دست پیدا کرده است و در گروه خود به رتبه اول رسیده است.
وی بر لزوم تقویت ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایع مختلف استان تأکید کرد و گفت: با توجه به وجود صنایع بزرگ در استان، باید برای حل مشکلات حوزه سلامت بیشتر همت داشته باشیم. ارتباط دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با صنایعی مانند پتروشیمیها برای حل مسائل بهداشت و درمان بسیار مهم است و این همکاریها باید برای جذب حمایتهای مالی بیشتر توسعه یابد.
معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه یکی از ملموسترین کاربردهای هوش مصنوعی در فناوریهای حوزه علوم پزشکی است، گفت: اگر از هوش مصنوعی در امور تشخیصی استفاده نکنیم از علم روز عقب می مانیم.
آخوندزاده با تأکید بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در حوزه هوش مصنوعی، اظهار داشت: ایران در زمینه استفاده از هوش مصنوعی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه کمی عقبتر است، اما امیدواریم که با تشکیل ستاد هوش مصنوعی در کشور که زیر نظر معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و بخش عمده فعالیت آن مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، شاهد ارتقای قابلتوجهی در این حوزه باشیم و بودجههای تخصیصیافته به رشد آن کمک کند.
وی یادآور شد: از ۱۱ هزار شرکت دانشبنیان فعال که در کشور وجود دارد، حدود هزار و ۵۰۰ شرکت در حوزه بهداشت و درمان و بیشترین گردش مالی و صادرات نیز متعلق به همین بخش است. این امر نشاندهنده فعالیت مؤثر و موفق این شرکتها است. موفقترین شرکتهای دارویی کشور، شرکتهای با قدمت ۴۰ یا ۵۰ سال نبوده و شرکتهای کوچک یا متوسط دانشبنیان هستند که بیشترین صادرات را به خود اختصاص دادهاند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به فاصله قابل توجه بودجههای تحقیقات و فناوری ایران با کشورهای پیشرفته اشاره کرد و افزود: در حالی که کشورهای همسطح در منطقه ۱ تا ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به تحقیق و توسعه اختصاص میدهند، اما این میزان در ایران تنها ۰.۵ درصد است و نیاز است سیاستگذاران در سال ۱۴۰۵ برای سهم واقعی تحقیق و توسعه از GDP فکری اساسی کنند.
دکتر آخوندزاده بوشهر را نیازمند افزایش تعداد تختهای بیمارستانی، بهویژه در بخشهای اورژانس و مراقبتهای ویژه دانست و یکی از مشکلات اصلی این استان را ماندگاری پزشکان عنوان کرد گفت: باید با فراهم کردن امکانات لازم، شرایطی ایجاد شود که پزشکان در استان بوشهر ماندگار شده و برای مدت طولانیتری در این استان خدمت کنند.
اخلاقی، رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از افتتاح ۱۸ پروژه بهداشتی و درمانی با اعتبار 420 میلیارد تومان در هفته دولت سال جاری در بوشهر استان خبر داد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با ۷۲ پروژه فعال با اعتبار ۶ هزار میلیارد تومانی، چهره سلامت استان را متحول میکند.
وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر ۵ پروژه بیمارستانی با اعتباری بالغ بر 4 و نیم همت با مجموع ۷۳ هزار مترمربع زیربنا و ۷۳۴ تخت بیمارستانی در حال احداث است، افزود: پروژه بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان با ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی و ۵۷ درصد پیشرفت، بیمارستان جایگزین فاطمه الزهرا (س) بوشهر با ظرفیت ۱۸۰ تخت درمانی با ۶۵ درصد پیشرفت، بیمارستان اعصاب و روان بوشهر با ظرفیت ۶۴ تخت درمانی با ۵۸ درصد پیشرفت، بیمارستان عسلویه با ظرفیت ۱۱۰ تخت درمانی با ۱۵ درصد پیشرفت و بیمارستان جایگزین کنگان با ظرفیت ۲۰۰ تخت درمانی با ۱۰ درصد پیشرفت نیز در دست احداث است.