هدف‌گذاری تازه دانشگاه آزاد تهران برای کسب درآمد غیرشهریه‌ای
دانشگاه آزاد تهران برنامه تازه‌ای برای افزایش درآمدهای غیرشهریه‌ای تدوین کرده است که بر اساس آن در نظر دارد با اجرای طرح‌ها و فعالیت‌های نوآورانه، سهم ۵همتی از منابع غیر شهریه ای محقق کند.

به گزارش  ایلنا به نقل از دانشگاه آزاد استان تهران، جلسه مشترک رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی و با حضور جمعی از روسای واحدهای این استان برگزار شد.

علیرضا فیروزفر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی در این نشست گفت: در استان تهران برای سال جاری بودجه‌ای متفاوت از سال‌های گذشته در نظر گرفته‌ایم تا با توجه به گستردگی ابعاد، امکانات و ظرفیت‌ها، حداقل‌های لازم در حوزه‌های مختلف تأمین شود. در این راستا ۸۷ پروژه خرد و متوسط و ۵ پروژه کلان با هدف تحقق درآمد غیرشهریه‌ای و مجموعاً به ارزش حدود ۵ همت تعریف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و تأمین مالی برای اجرای پروژه‌ها افزود: بخشی از این رقم مربوط به انتقال دارایی است، اما بخش عمده آن نیازمند عملیاتی شدن برنامه‌هاست. خوشبختانه برنامه‌های عملیاتی توسط استادان تهیه شده و با اصلاح و تقویت می‌تواند اجرایی شود.

فیروزفر با اشاره به اهمیت همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با حضور اشیری، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، پارک دانشگاه آزاد معنای واقعی پیدا کرد. پارک علاوه بر تسهیلات مالی، در رفع موانع فرایندی و تسهیلگری مسیر پروژه‌ها نیز نقش‌آفرین است و می‌تواند در تعریف و تقویت نهاد مالی پشتیبان پروژه‌ها کمک شایانی داشته باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، خاطرنشان کرد: در جلسه امروز پروژه‌های چند واحد حاضر بررسی شد و مقرر گردید در جلسات بعدی سایر واحدهای استان نیز مشارکت داشته باشند تا چارچوبی مشخص برای اجرایی‌سازی پروژه‌ها و همکاری‌های مشترک با پارک علم و فناوری ترسیم شود.

