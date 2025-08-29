خبرگزاری کار ایران
رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد:

پرداخت ۱۷ همت از بدهی ۶۰ همتی دارو و تجهیزات به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها

رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که هفته گذشته ۱۷ همت از مجموع ۶۰ همت بدهی به بیمارستان‌های دولتی و داروخانه‌ها پرداخت شده و این روند باید به صورت مستمر ادامه یابد.

به گزارش ایلنا،  مهدی پیرصالحی با اشاره به وضعیت بدهی‌های حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: از مجموع بدهی ۶۰ همتی، ۲۵ همت مربوط به بیمارستان‌های دولتی و شرکت‌های توزیعی و تولیدی دارو و ۳۵ همت مربوط به داروخانه‌هاست که بخشی از آن هفته گذشته تسویه شد.

پیرصالحی افزود: با مجوز رهبر معظم انقلاب، ۷۰۰ میلیون دلار برای ذخایر راهبردی دارویی از صندوق توسعه و پیشرفت ارزی تامین شده و داروهای ضروری بیماران در دسترس قرار دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره تامین شیرخشک توضیح داد: تولید داخلی شیرخشک عمومی بدون مشکل انجام می‌شود و پنج شرکت تولید کننده اصلی آن را تامین می‌کنند. شیرخشک وارداتی یا متابولیک وابسته به ارز است و گاهی با محدودیت مواجه می‌شویم، اما هفته گذشته این نوع شیرخشک نیز در داروخانه‌ها موجود شد.

پیرصالحی کمبود شیرخشک را ناشی از محدودیت نقدینگی دانست و تاکید کرد که با حمایت سازمان هدفمندی نیمی از بدهی‌ها پرداخت شده است. همچنین کمبودهای دارویی به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی مدیریت می‌شود.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی خاطرنشان کرد که امسال کمبودهای دارویی نسبت به سال گذشته کاهش یافته و بر اساس بودجه مصوب، ذخایر استراتژیک داروهای ضروری برای یک تا سه ماه کشور تامین شده است.

پیرصالحی در پاسخ به سوالی درباره سلامت نان نیز گفت: اگر کنجد از منابع رسمی تامین شود، مصرف آن در تولید نان مشکلی ندارد، اما کنجد غیررسمی و بدون پروانه به دلیل احتمال آلودگی ممنوع است.

