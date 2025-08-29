به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا مصرف سبزیجات باعث ایجاد زخم معده می‌شود؟، مطرح کرد: سبزیجات عاملی برای ایجاد زخم معده نیستند، اما افرادی که دارای زخم های معده یا دوازدهه هستند، سبزیجات با بافت فیبری کمتر یا قابل هضم تر مانند سبزیجات پخته باید استفاده کنند؛ در نتیجه سبزیجات نه تنها عاملی برای ایجاد زخم های معده نیستند، بلکه حذف سبزیجات حتی در فرد مبتلا به خراش ها و زخم های دستگاه گوارش، نباید صورت گیرد و مصرف متعادل آن‌ها به سلامت دستگاه گوارش کمک می‌کند.

