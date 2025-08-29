۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید تا پایان سال وارد خدمت میشود
در پنجمین روز از هفته نکوداشت دولت، ۱۲ پروژه سلامت محور گیلان با اعتبار بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان با حضور دکتر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور و جمعی از مسولان گیلان، افتتاح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، یکی از مهمترین پروژههای افتتاح شده گیلان در حوزه تجهیزات پزشکی، دستگاه MRI بیمارستان لنگرود با اعتبار بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان بود. این دستگاه یکی از پروژههای کلیدی استان گیلان است که تشخیص سریعتر و دقیقتر بیماریها را ممکن میسازد و بیماران را از اعزامهای طولانی به دیگر شهرها بینیاز میکند.
خانههای بهداشت پروش، شکرکش و پرشکوه لنگرود و همچنین پروژههای تصفیهخانه فاضلاب بیمارستانی در شفت و سیاهکل نیز افتتاح شدند. مجهزترین مرکز دیالیز بخش خصوصی شرق گیلان نیز امروز در لنگرود با ۲۰ تخت دیالیز افتتاح و آماده بهرهبرداری شد.
طرح توسعه مرکز دیسپچ شماره ۱ اورژانس در رشت و دیسپچ پشتیبان در سایت لاکان نیز از دیگر پروژههایی بود که امروز به بهرهبرداری رسیدند. در دیسپچ شماره ۱، کابینهای فعال از ۸ به ۱۴ افزایش یافته و ظرفیت UPS ارتقا یافته است تا توان پاسخگویی به تماسهای اورژانسی و مدیریت عملیاتهای امدادی بهبود یابد.
در دیسپچ شماره ۲، با فعالسازی ۷ کابین، نصب UPS، دیزل ژنراتور، موتور برق و دکل خودایستا، توان عملیاتی و پایداری خدمات اورژانسی ارتقا یافته و ۱۷ نفر در این مرکز مشغول به کار شدهاند. مجموع ظرفیت این دو مرکز اورژانس، پاسخگویی سریع به حوادث و مدیریت بحران در استان گیلان را تقویت میکند.
همچنین با حضور رئیس اورژانس کشور، کلنگ ساختمان مرکزی اورژانس گیلان در مسکن مهر رشت بر زمین زده شد. این ساختمان قرار است با چهار طبقه روی پارکینگ و مساحت ۲۱۰۶ متر مربع احداث شود تا ظرفیت ارائه خدمات اورژانسی و مدیریت بحران استان افزایش یابد و خدمات اورژانس در سطح بالاتری به مردم ارائه شود.
۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید تا پایان سال وارد خدمت میشود
رئیس سازمان اورژانس کشور از خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید و برنامه تأمین حدود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس دیگر برای سراسر کشور خبر داد و گفت: این اقدام، دسترسی مردم به خدمات اورژانس را در سطح ملی بهبود میبخشد.
دکتر جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه مراسم افتتاح مرکز اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی گیلان در جمع خبرنگاران ضمن تبریک هفته دولت، اظهار داشت: یکی از چالشهای همیشگی ما، کمبود ناوگان آمبولانس و نیروی انسانی است و با برنامههای در دست اجرا، بخشی از این کمبودها تا پایان سال رفع میشود و خدمات اورژانس به استانداردهای ملی نزدیک خواهد شد.
وی درباره برنامههای ملی توسعه ناوگان گفت: اکنون قرارداد خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس بسته شده و شرکت طرف قرارداد در حال آمادهسازی آنهاست و همچنین، حدود ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس دیگر از محل اعتبارات باقیمانده کرونا و کواکس خریداری میشود و روند قراردادی آنها در حال انجام است.
به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور، علاوه بر برنامههای ملی، ظرفیتهای محلی استانها نیز در توسعه خدمات نقش دارند و برای نمونه، با تفاهمنامهای که میان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، استانداری و منطقه آزاد بسته شد، ۲۰ دستگاه آمبولانس از طریق منطقه آزاد در اختیار این دانشگاه قرار میگیرد تا سرعت خدمترسانی افزایش یابد.
میعادفر همچنین اعلام کرد: تقریباً نیمی از آمبولانسها از طریق قراردادهای کشوری و نیمی دیگر از طریق ظرفیتهای استانی تأمین خواهد شد تا عدالت و پوشش خدمات اورژانس در کشور حفظ شود.