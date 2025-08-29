پزشکی پیوندی ناگسستنی با هویت ملی، عدالت اجتماعی و اعتماد مردم دارد

به گزارش ایلنا از وبدا، محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ در مراسم بزرگداشت روز پزشک در بجنورد، با تجلیل از ایثار کادر سلامت در بحران‌های مختلف اظهار داشت: ملت ما در آزمون‌های بزرگی قرار گرفت و جامعه پزشکی همواره با افتخار از این امتحانات بیرون آمد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر، برخی همکارانم سه شبانه‌روز بی‌وقفه خدمت کردند که این جلوه‌ای از عشق به مردم و میهن است.

وی اعتماد مردم به جامعه پزشکی را سرمایه‌ای بی‌بدیل توصیف کرد و افزود: نباید به دلیل خطای معدود افراد، کل جامعه پزشکی را زیر سؤال برد. این حرفه بیشترین تماس را با مردم دارد و فرصتی ارزشمند برای خدمت است.

وزیر بهداشت با اشاره به ضرورت حمایت از نیروهای جوان پزشکی گفت: افزایش حقوق دستیاران یا توجه به معیشت پزشکان در مناطق محروم می‌تواند امید و انگیزه آنان را دوچندان کند. شأن و کرامت نیروهای خدمت‌گزار باید همواره پاس داشته شود.

ظفرقندی، عدالت در سلامت را یکی از اولویت‌های اصلی دانست و تصریح کرد: پزشکی با مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد. باید شرایطی فراهم شود که همه، از روستاهای دورافتاده تا شهرهای بزرگ، به خدمات سلامت دسترسی عادلانه داشته باشند. طرح پزشک خانواده نیز بر همین مبنا آغاز شد.

وی با بیان اینکه تنها ۲۵ درصد مسائل حوزه سلامت پزشکی است و ۷۵ درصد ریشه در عوامل اجتماعی و اقتصادی دارد، افزود: جامعه پزشکی علاوه بر درمانگری، مسئولیت اجتماعی و فرهنگی نیز دارد و باید در حوزه آموزش و پیشگیری نقش‌آفرینی کند.

وزیر بهداشت همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را راهی برای کاهش هزینه‌ها و ارتقای خدمات عنوان کرد و گفت: تله‌مدیسین، هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات می‌توانند هزینه‌های درمان را تا یک‌سوم کاهش دهند. در کنار آن، ارتقای سواد سلامت مردم اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که بسیاری از بیماری‌ها مانند فشار خون، دیابت و برخی سرطان‌ها با خودمراقبتی و تشخیص زودهنگام قابل پیشگیری یا درمان هستند.

وی در پایان تأکید کرد: از بهورز روستا تا استاد دانشگاه، وظیفه همه ما ارائه خدمت شایسته به مردم است. پزشکی در ایران بخشی از هویت ملی و اجتماعی ماست و باید با انسجام، محبت و نگاه ملی، این سرمایه ارزشمند را حفظ و تقویت کنیم.

گفتنی است، وزیر بهداشت به مناسبت هفته دولت روز پنجشنبه در سفری یکروزه به استان خراسان شمالی بازدیدی از پروژه های درمانی این استان داشت و برخی پروژه ها نیز افتتاح و به بهره برداری رسید.

