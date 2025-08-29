قاتل فراری دستگیر شد

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ علی داداش تبار گفت: به دنبال وقوع یک فقره قتل، در مناطق روستائی شهرستان بابل، در سال ۱۴۰۱، مجدداً بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

او ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی شهرستان با انجام یکسری اقدامات پلیسی محل اختفای قاتل را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل در خاتمه با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی راهی مراجع قضائی شد، افزود: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

رئیس پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با استفاده از رسیدهای جعلی بانکی اقدام به کلاهبرداری‌های متعدد کرده بود.

سرهنگ داود صفاری زاده رئیس پلیس فتا مازندران گفت: در پی شکایت خانمی مبنی بر خرید طلا به مبلغ ۴۴۴ میلیون ریال و ارائه رسید جعلی بانکی، موضوع با توجه به اهمیت آن در دستور کار کارشناسان پلیس فتا شهرستان آمل قرار گرفت.

او افزود: با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات فنی، متهم که اهل و ساکن شهرستان بابل بود شناسایی و پس از اخذ نیابت قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه در این شهرستان دستگیر و برای تکمیل تحقیقات به پلیس فتا شهرستان آمل منتقل شد.

سرهنگ صفاری زاده گفت: متهم در تحقیقات فنی و تخصصی و با مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اعتراف و عنوان داشت که با مراجعه به اماکن مختلف و پس از دریافت کالا یا خدمات، از طریق نرم‌افزار اقدام به ساخت رسید جعلی کرده و با ارائه آن به فروشندگان از محل متواری می‌شده است.

او ادامه داد: در بازرسی از تلفن همراه متهم تعداد زیادی رسید جعلی و نرم‌افزارهای رسیدساز کشف شد که در میان آنها شکایات و مدارک مربوط به بیش از ۱۲ شاکی دیگر نیز مشاهده گردید.

رئیس پلیس فتا مازندران با بیان اینکه کل مبلغ کلاهبرداری در این پرونده بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، به شهروندان هشدار داد: قبل از تحویل کالا یا ارائه خدمات، حتماً از طریق درگاه‌های بانکی یا تماس با بانک مربوطه نسبت به صحت تراکنش اطمینان حاصل کنند.