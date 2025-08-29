۱۲ کوهنورد مفقودی در ارتفاعات عظیمیه پیدا شدند

بلافاصله تیم عملیاتی کوهستان به محل اعزام شد. بررسی‌ها نشان داد که این ۱۲ کوهنورد مسیر بازگشت را گم کرده و قادر به تشخیص راه نبودند.

با هدایت و پشتیبانی تیم اعزامی، کوهنوردان از دره‌های مشرف به چشمه نور به سمت بالادست و منطقه امن منتقل شدند. این عملیات عصر روز گذشته با موفقیت پایان یافت.