گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در نیمه شرقی کشور

سازمان هواشناسی پیش بینی کرد امروز در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و از فردا تا سه‌شنبه در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا،    براساس اعلام سازمان هواشناسی  در جنوب سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و برخی مناطق هرمزگان، رگبار و رعد و برق به همراه وزش باد شدید و گرد و خاک موقت پیش‌بینی شده است.

در نیمه شرقی کشور نیز وزش باد شدید و گرد و خاک موجب کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
هشدار نارنجی برای وزش باد شدید در شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان رضوی و نوار شرقی و جنوبی خراسان جنوبی امروز همچنان برقرار است.

روزهای یکشنبه و دوشنبه دما در شمال شرق کشور کاهش نسبی خواهد داشت.

