به گزارش ایلنا، علی نصیری رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هیچ کس به زور از هیچ هتلی تخلیه نشده و نخواهد شد، گفت: کسی که خانه پیدا کرده، مبلغش را گرفته، خانه اجاره کرده، بن کارت تا سقف ۲۵۰ میلیون تومانی که نه برای جبران خسارت بلکه برای رفع اضطرار است تقدیم آن‌ها شده، قاعدتا باید بروند و دیگر در هتل نمانند که با تفاهم و با تعامل است.

وی افزود: عزیزانی که مشکلاتی داشتند، یا خانه پیدا نکردند یا خانه‌ای که پیدا کردند یکی دو روز ممکن است بعد از مهلت دو هفته‌ای باشد با تعامل کنار میایم و اینگونه نیست که دشمنان جوسازی میکنند.

نصیری ادامه داد: هیچ احدی از هتل‌ها به زور نه تخلیه شده، اصلا شأن نه مردم ما و نه عزیزان شهروندان ماست.

حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز گفت: از روزی که ساکنین ساختمان‌ها (اشخاص آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه) به یک توافق جمعی برسند، ظرف ۷۲ ساعت پروانه شروع عملیات ساختمانی برای گودبرداری داده می‌شود و همه مراحل از صدور پروانه برای همه این املاک رایگان است و کلا از هرگونه پرداخت وجه معاف هستند.

وی افزود: کمیته‌های نما در مراحل صدور پروانه انجام می‌شود که معطل نشوند.

لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران نیز در این باره گفت: دو مسئله اصلی وجود دارد، همه جا گفتم خواهشم از رسانه و از دولت این است که خودرو این افراد کارشناسی شده، معلومه، مشخصه، به بیمه داده شده، زودتر خودرو آن‌ها را تامین کنند و دیگر اینکه به هر حال کسی که مقاوم‌سازی یا تخلیه می‌کند کل اثاثیه منزلش از بین رفته، صورت جلسه انجام و به تایید کارشناس رسیده، بالاخره باید دولت تکلیف را روشن کند این دو مورد اگر ان‌شاءالله دولت همت کند این پروژه به خوبی جمع می‌شود.

حسن رجبیان شایگان مدیرکل پشتیبانی شهرداری تهران نیز در این باره گفت: از آغاز طرح اسکان اضطراری در هتل‌های سطح شهر تهران که ۱۱ هتل بوده جمعاً ۱۴۷۵ نفر در قالب ۴۹۴ خانواده اسکان داده شده است.

وی با بیان اینکه با گذشت تقریبا دو ماه از این طرح، در حال حاضر ۱۱۱۲ نفر هنوز در هتل‌ها ساکن هستند که حدود ۳۳۸ خانواده هستند، افزود: دوستانی که هتل را ترک کردند به این شکل بود که ودیعه مسکنشان، بن اثاثیه ضروری که تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان بوده را دریافت کردند، فرصت دو هفته‌ای بعد را داشتند تا کارهایشان را انجام دهند و بتوانند هتل را ترک کنند.