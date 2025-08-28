خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون عملیات پلیس راهور:

صدور گواهینامه موتور برای بانوان طبق قانون ممنوع است

صدور گواهینامه موتور برای بانوان طبق قانون ممنوع است
کد خبر : 1679343
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات پلیس راهور فراجا گفت: صدور گواهینامه موتور سیکلت برای بانوان طبق قوانین و موازین ممنوع است.

به گزارش ایلنا، سردار محمدباقر سلیمی طی گفت و گویی در پاسخ به موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اعلام کرد: پلیس در حوزه صدور گواهینامه تابع قوانین و مقررات کشور می باشد و تنها نهاد اجرا کنند صدور گواهینامه است و در حال حاضر طبق موازین حقوقی و قوانین که در کشور وجود دارد، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان ممنوع است.

معاون عملیات پلیس راهور همچنین گفت: اقداماتی صورت گرفته و طرح‌هایی در مراجع قانون‌گذاری دنبال می شود که چنانچه مورد تایید و تصویب قرار گیرد، پلیس همانند سایر قوانین آن را اجرا می کند.

وسیله‌ موتوری بی‌نیاز به گواهینامه نداریم

سردار سلیمی همچنین درباره ادعای برخی مبنی بر عدم نیاز برخی از وسائل برقی مانند اسکوتر به گواهینامه نیز تاکید کرد: طبق قوانین راهنمایی و رانندگی تمامی وسایل نقلیه که برای حرکت به قوای محرکه موتور متکی باشند، جهت تردد نیازمند اخذ گواهینامه توسط راننده است.

وی گفت: هیچ تفاوتی بین اسکوتر، موتور برقی و سایر وسایل نقلیه موتوری وجود ندارد و برای استفاده از تمامی این وسایل نقلیه باید گواهینامه داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش