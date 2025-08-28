خبرگزاری کار ایران
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت:

ثبت نام جدید برای فیش عمره مفرده، نخواهیم داشت

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه بیش از پنج میلیون نفر در نوبت اعزام به عمره هستند، گفت: تا زمانی که این تعداد به عمره مشرف نشوند ثبت‌نام جدیدی انجام نخواهد شد.

به گزارش  ایلنا، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج، گفت: بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام شدگان سال ۹۰ و قبل از آن، هنوز به عمره مشرف نشده‌اند و باتوجه به اینکه در عمره گذشته تعدادی از زائران دارای اولویت فراخوان و عازم سرزمین وحی شدند، در این دوره برای اینکه همه دارندگان فیش‌های عمره فرصت برابری برای ثبت‌نام داشته باشند، از همۀ دارندگان فیش‌های عمره برای ثبت‌نام و اعزام به عمره دعوت به عمل آمد.

رضایی ادامه داد: استان‌ها به تناسب شرایط خودشان مخیر هستند اولویت‌های ثبت‌نامیشان را تعیین کنند، تعدادی از استان‌ها، اولویت‌های تا ۴۵۰ را برای ثبت نام فراخوان کردند و به مرور اولویت‌های بعدی را اعلام و ثبت‌نام‌ها در کاروان‌ها انجام شد.

وی افزود: در سال گذشته ۲۰۸ هزار نفر به عمره مفرده مشرف شدند و همچنان بیش از پنج میلیون نفر فیش عمره دارند و با وجود اینکه می‌توانند با مراجعه به بانک پول خود را پس بگیرند، اما همچنان به عنوان متقاضی عمره در صف اعزام هستند و طبیعتاً بنای تشرف به عمره دارند، اما شرایط فعلی، امکان سفر به آنها نمی‌دهد.

معاون حج و عمره سازمان حج گفت: دارندگان فیش، در عمره جاری یا عمره‌های بعدی به تناسب شرایطی که دارند و با در نظر گرفتن تنوع قیمت‌ها، مدت مختلف حضور در سرزمین وحی و یا کاروان‌های زمان‌های خاص مثل ماه‌های رجب، شعبان و رمضان می‌توانند برای اعزام مراجعه کنند.

رضایی اضافه کرد: تا زمانی که این پنج میلیون نفر به عمره مشرف نشده‌اند، ثبت‌نام جدیدی در بانک‌ها برای فیش عمره نخواهیم داشت.

