به گزارش ایلنا، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گیلانغرب، اعلام کرد که در پی گزارش واصله مبنی بر تلف شدن یک قلاده خرس قهوه‌ای در منطقه کسان ترازک واقع در منطقه حفاظت شده قلاجه، تیم‌های محیط‌بانی به سرعت به محل اعزام شدند.

رضا کاوسی، افزود: پس از چند ساعت گشت و پایش توسط مأمورین یگان حفاظت محیط زیست، لاشه خرس کشف و اقدامات لازم برای بررسی علت مرگ انجام شد.

کاوسی در پایان خبر داد که لاشه این حیوان پس از بررسی‌های لازم، به صورت بهداشتی معدوم و دفن شده است.

