استرداد متهمه کلاهبردار ۵۰ هزار دلاری
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۵۰هزار دلار به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «مجید کریمی» اظهار داشت: بر اساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام کلاهبرداری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل فراجا در تکمیل این خبر گفت: متهمه، با راه اندازی دفتر فعالیتهای ارزی به صورت غیر قانونی و ایجاد شبکهای تحت پوشش انجام امور ارزی و تبدیل مبالغ مالی و انتقال آن بین کشورها بدون هیچگونه مجوزی، با وعده انجام امورات مالی در کوتاهترین زمان ممکن، مبادرت به جلب اعتماد ایرانیان مقیم خارج از کشور نموده و مبالغ قابل توجهی را از مالباختگان اخذ، سپس متواری و بصورت غیر قانونی از کشور خارج شده میشود.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهمه اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش پلیس، وی با اشاره به تلاشهای بیوقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهمه در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمه در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و در معیت عوامل انتظامی به کشور مسترد و تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.