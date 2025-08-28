ثبت ۸۱۸ حادثه در یک هفته

به گزارش ایلنا، بابک محمودی، با اشاره به آمار خدمات نیروهای عملیاتی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در ۲۹ مردادماه لغایت ۴ شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: در این بازه زمانی، جمعاً ۸۱۸ حادثه در سطح کشور در سامانه‌های امدادی ثبت شده و در جریان این حوادث، ۱۴۷۳ نفر از خدمات متنوع امداد و نجات بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: از این تعداد، ۵۵۵ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۶۹۹ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند، ۲۵ مورد عملیات نجات فنی انجام گرفت و در ۱۹ مورد نیز عملیات رهاسازی فوتی صورت گرفت.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر افزود: در همین بازه، ۲۰ نفر اسکان اضطراری یافتند، ۲۹ نفر به مناطق امن منتقل شدند و ۱۲۶ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

محمودی همچنین اظهار داشت: بیشترین تعداد حوادث در استان‌های مازندران با ۱۲۴ مورد، اصفهان با ۸۵ مورد و خراسان رضوی با ۶۵ مورد ثبت شده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در حوزه انتقال مصدومان نیز، استان مازندران با ۷۵ نفر، اصفهان با ۶۴ نفر و گلستان با ۵۸ نفر بیشترین آمار را داشته‌اند.

وی با اشاره به درمان‌های سرپایی در محل نیز گفت: خراسان رضوی با ۴۲۴ مورد، مازندران با ۱۱۲ مورد و تهران با ۵۳ مورد، استان‌های پیشتاز در این حوزه بوده‌اند

حوادث ترافیکی

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: در مجموع، طی هفته گذشته ۴۷۹ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری کشور توسط نیروهای هلال احمر پوشش داده شد.

وی افزود: در این حوادث، ۳۹۴ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۴۷ نفر به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

محمودی در ادامه اظهار داشت: استان اصفهان با ۵۶ مورد، گلستان با ۴۹ مورد، و مازندران با ۳۹ مورد بیشترین سهم را در حوادث ترافیکی داشتند، و بیشترین مصدوم انتقالی در استانهای اصفهان با ۵۰ نفر، گلستان با ۴۹ نفر و سمنان و مازندران هرکدام با ۳۵ نفر به ثبت رسید.

حوادث کوهستان

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر بیان داشت: در حوزه حوادث کوهستان نیز طی هفته گذشته ۴۰ حادثه به ثبت رسیده که منجر به مصدومیت ۲۹ نفر شده است.

وی افزود: البرز و مازندران هرکدام با ۵ مورد، تهران با ۴ مورد، و نیز استان آذربایجان شرقی با بیشترین آمار مصدوم ۹ نفر و سمنان ۸ نفر از جمله استان‌های درگیر در این حوادث بودند.

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر؛ در پایان محمودی تأکید کرد: جمعیت هلال احمر با حضور سریع و مؤثر در صحنه حوادث، تلاش می‌کند با افزایش آمادگی، تقویت زیرساخت‌های امدادی و آموزش عمومی، سطح تاب‌آوری جامعه در برابر بحران‌ها را ارتقاء دهد.

