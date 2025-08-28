خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی فراجا:

تروریست‌های ایرانشهر مجازات شدند

تروریست‌های ایرانشهر مجازات شدند
کد خبر : 1679190
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی فراجا از هلاکت ۸ نفر از تروریست‌ها که کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی «دامن» را به شهادت رسانده بودند، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سخنگوی فراجا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: 

«یقاتلوکم حتی تکون فتنه

در ساعاتی قبل در بامدادان روز چهارشنبه یگان ضدتروریست فراجا با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طی یک اقدام غافلگیرانه و عملیات ویژه به محل سکونت تروریست‌هایی که دست‌شان به خون جوانان پلیس، این بهترین انسان‌های روی زمین، آغشته بود حمله‌ور شدند و در این عملیات تعداد ۸ نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند. 

بر اساس بررسی‌های انجام شده و آزمایش سلاح و فشنگ‌ها و ادوات استفاده شده توسط این تروریست‌ها مشخص گردید این افراد در چندین حمله ناجوانمردانه دیگر دیگر به کارکنان پرتلاش و مظلوم فراجا از جمله حمله ددمنشانه چند روز اخیر در منطقه «دامن» سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت ۵ تن از افسران و سربازان این مرز و بوم شد، دست داشتند. 

در این عملیات تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات و چندین بمب آماده کشف شد و سلاح‌ها و وسایل همکاران شهیدمان که در منطقه دامن توسط این تروریست‌ها به غارت رفته بود نیز کشف و ضبط شد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش