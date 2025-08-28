سخنگوی فراجا:
تروریستهای ایرانشهر مجازات شدند
سخنگوی فراجا از هلاکت ۸ نفر از تروریستها که کارکنان خدوم پاسگاه انتظامی «دامن» را به شهادت رسانده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سخنگوی فراجا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:
«یقاتلوکم حتی تکون فتنه
در ساعاتی قبل در بامدادان روز چهارشنبه یگان ضدتروریست فراجا با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طی یک اقدام غافلگیرانه و عملیات ویژه به محل سکونت تروریستهایی که دستشان به خون جوانان پلیس، این بهترین انسانهای روی زمین، آغشته بود حملهور شدند و در این عملیات تعداد ۸ نفر از تروریستها به هلاکت رسیدند.
بر اساس بررسیهای انجام شده و آزمایش سلاح و فشنگها و ادوات استفاده شده توسط این تروریستها مشخص گردید این افراد در چندین حمله ناجوانمردانه دیگر دیگر به کارکنان پرتلاش و مظلوم فراجا از جمله حمله ددمنشانه چند روز اخیر در منطقه «دامن» سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت ۵ تن از افسران و سربازان این مرز و بوم شد، دست داشتند.
در این عملیات تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات و چندین بمب آماده کشف شد و سلاحها و وسایل همکاران شهیدمان که در منطقه دامن توسط این تروریستها به غارت رفته بود نیز کشف و ضبط شد.»