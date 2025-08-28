به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری پلیس، سخنگوی فراجا در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت:

«یقاتلوکم حتی تکون فتنه

در ساعاتی قبل در بامدادان روز چهارشنبه یگان ضدتروریست فراجا با همکاری دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی طی یک اقدام غافلگیرانه و عملیات ویژه به محل سکونت تروریست‌هایی که دست‌شان به خون جوانان پلیس، این بهترین انسان‌های روی زمین، آغشته بود حمله‌ور شدند و در این عملیات تعداد ۸ نفر از تروریست‌ها به هلاکت رسیدند.

بر اساس بررسی‌های انجام شده و آزمایش سلاح و فشنگ‌ها و ادوات استفاده شده توسط این تروریست‌ها مشخص گردید این افراد در چندین حمله ناجوانمردانه دیگر دیگر به کارکنان پرتلاش و مظلوم فراجا از جمله حمله ددمنشانه چند روز اخیر در منطقه «دامن» سیستان و بلوچستان که منجر به شهادت ۵ تن از افسران و سربازان این مرز و بوم شد، دست داشتند.

در این عملیات تعداد قابل توجهی سلاح و مهمات و چندین بمب آماده کشف شد و سلاح‌ها و وسایل همکاران شهیدمان که در منطقه دامن توسط این تروریست‌ها به غارت رفته بود نیز کشف و ضبط شد.»

