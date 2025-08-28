رئیس سازمان مدیریت بحران:
در یکسال گذشته نقشه راه و مرکز ملی پاسخ به بحران راهاندازی شد
رئیس سازمان مدیریت بحران گفت: از ابتدای آغاز به کار در این سازمان، دو موضوع اساسی شامل برنامهریزی و اقدام میدانی در دستور کار قرار گرفت که نتایج آن در مدیریت بلایای طبیعی و حوادث اخیر کشور نمایان شد.
به گزارش ایلنا، حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به اقدامات انجامشده این سازمان در عمر یکساله دولت چهاردهم، گفت: در گام نخست، نقشه راه سازمان تدوین و تکالیف دستگاهها، استانها و خود سازمان مشخص شد. همچنین ساختار سازمان بازبینی و تصویب شده و هماکنون در حال اجراست.
وی افزود: پس از آن، دستورالعملهای لازم برای نحوه اقدام در زمان بحران تهیه شد و همچنین ایجاد مرکز ملی پاسخ به بحران در دستور کار قرار گرفت؛ مرکزی که خلأ آن در کشور محسوس بود و اکنون زیرساختهای آن آماده و سامانههای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شده است.
ساجدینیا خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت بحران تنها به اقدامات ستادی اکتفا نکرده و در حوزه میدانی نیز ورود داشته است. هماهنگی میان دستگاههایی همچون هلال احمر، اورژانس، گروههای جهادی، واحدهای امدادی و انجمنها از طریق این سازمان صورت میگیرد تا مأموریتها به بهترین شکل اجرا شود.
وی با اشاره به حوادث اخیر کشور گفت: در سیل گیلان و حادثه بندر شهید رجایی، با مدیریت و هماهنگی ایجاد شده، برای نخستین بار پایان مأموریت ظرف ۴۸ ساعت اعلام شد؛ اقدامی که مسبوق به سابقه نبود. همچنین در جریان جنگ ۱۲ روزه، در همان ساعات اولیه ستاد ملی بحران با حضور وزیر کشور تشکیل و وظایف دستگاهها و استانداران مشخص شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران تأکید کرد: در این مأموریتها، اقدامات مربوط به امدادرسانی، تأمین سوخت و تغذیه مردم و آواربرداری با هماهنگی دستگاههای ذیربط در کوتاهترین زمان آغاز شد.
وی افزود: قانون مدیریت بحران کشور در حال بازبینی است تا علاوه بر بلایای طبیعی، موضوعات مرتبط با بحرانهای ناشی از جنگ نیز در حیطه وظایف این سازمان قرار گیرد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، ساجدینیا در پایان گفت: همدلی و همافزایی میان دستگاهها، از جمله سپاه، ارتش، هلال احمر، آتشنشانی استانهای مختلف و شهرداری تهران، موجب هماهنگی کمنظیری میشود تا عملیات امدادی به سرعت و با کیفیت مطلوب انجام پذیرد.