تکذیب ادعای حمل بیماران با موتورسیکلت در بیمارستان امام خمینی (ره) خاش/ همه بخشها مجهز به ویلچر و برانکارد هستند
رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش، در واکنش به گزارش منتشرشده در یکی از کانالهای فاقد اعتبار رسانهای و بازنشر آن در برخی صفحات مجازی، ادعای حمل بیماران با موتورسیکلت را قویاً تکذیب کرد و توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد.
به گزارش ایلنا، نبی بامریان، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش، اظهار داشت: حدود سه هفته پیش فردی که دارای اختلال روانی بوده، بدون اطلاع نگهبانان با موتورسیکلت وارد راهروهای بیمارستان شد که بلافاصله و در کمتر از چند دقیقه توسط نیروهای حفاظتی شناسایی و از بیمارستان خارج شد.
بامریان با تأکید بر اینکه تمامی بخشهای بیمارستان دارای ویلچر و برانکارد هستند، افزود: در بخشهایی مانند زایشگاه و اتاق عمل حتی چندین ویلچر در دسترس بیماران قرار دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
به گزارش وبدا، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش تصریح کرد: هماکنون ۱۰ پزشک عمومی و ۳۹ پزشک متخصص در رشتههای مختلف پزشکی در این بیمارستان مشغول خدمترسانی به مردم هستند و تمام موارد مطرحشده در خبر منتشرشده کذب محض است.