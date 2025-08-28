به گزارش ایلنا، نبی بامریان، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش، اظهار داشت: حدود سه هفته پیش فردی که دارای اختلال روانی بوده، بدون اطلاع نگهبانان با موتورسیکلت وارد راهروهای بیمارستان شد که بلافاصله و در کمتر از چند دقیقه توسط نیروهای حفاظتی شناسایی و از بیمارستان خارج شد.

بامریان با تأکید بر اینکه تمامی بخش‌های بیمارستان دارای ویلچر و برانکارد هستند، افزود: در بخش‌هایی مانند زایشگاه و اتاق عمل حتی چندین ویلچر در دسترس بیماران قرار دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش وبدا، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۰ پزشک عمومی و ۳۹ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی در این بیمارستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و تمام موارد مطرح‌شده در خبر منتشرشده کذب محض است.

