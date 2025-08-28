خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکذیب ادعای حمل بیماران با موتورسیکلت در بیمارستان امام خمینی (ره) خاش/ همه بخش‌ها مجهز به ویلچر و برانکارد هستند

تکذیب ادعای حمل بیماران با موتورسیکلت در بیمارستان امام خمینی (ره) خاش/ همه بخش‌ها مجهز به ویلچر و برانکارد هستند
کد خبر : 1679178
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش، در واکنش به گزارش منتشرشده در یکی از کانال‌های فاقد اعتبار رسانه‌ای و بازنشر آن در برخی صفحات مجازی، ادعای حمل بیماران با موتورسیکلت را قویاً تکذیب کرد و توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه داد.

به گزارش ایلنا، نبی بامریان، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش، اظهار داشت: حدود سه هفته پیش فردی که دارای اختلال روانی بوده، بدون اطلاع نگهبانان با موتورسیکلت وارد راهروهای بیمارستان شد که بلافاصله و در کمتر از چند دقیقه توسط نیروهای حفاظتی شناسایی و از بیمارستان خارج شد. 

بامریان با تأکید بر اینکه تمامی بخش‌های بیمارستان دارای ویلچر و برانکارد هستند، افزود: در بخش‌هایی مانند زایشگاه و اتاق عمل حتی چندین ویلچر در دسترس بیماران قرار دارد و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. 

به گزارش وبدا،  رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) خاش تصریح کرد: هم‌اکنون ۱۰ پزشک عمومی و ۳۹ پزشک متخصص در رشته‌های مختلف پزشکی در این بیمارستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند و تمام موارد مطرح‌شده در خبر منتشرشده کذب محض است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش