به گزارش ایلنا، سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک حلول ماه ربیع و هفته دولت، خطاب به مسئولان و حاضران گفت: هفته دولت را به همه دولتمردان تبریک عرض می‌کنم و برای یکایک آنان، به‌ویژه جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم عزیز و تحقق اهداف عالیه نظام، آرزوی توفیق و سربلندی دارم. خداوند به همه مسئولان در این سنگر حساس توان و قوت مضاعف عطا فرماید.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری این مسابقات گفت: به مناسبت گرامی‌داشت هفته دولت، در جایگاه هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی نیروهای مسلح و با همکاری و همراهی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی و تلاش جناب آقای دکتر صوفی، برنامه‌ریزی و تدارک یک مسابقه رالی موتورسیکلت‌سواران صورت گرفت. هدف از این مسابقه، علاوه بر ایجاد فضایی نشاط‌آور برای ورزشکاران، ترویج فرهنگ صحیح رانندگی، رعایت قوانین و نظم در حرکت است. در این مسیر، ارزیابی توانایی‌ها و مهارت‌های رانندگی منطقی و قانون‌مند شرکت‌کنندگان مورد توجه ویژه قرار دارد.

سردار حسینی با اشاره به مسیر این رقابت افزود: این مسابقه با حضور موتورسواران حرفه‌ای و استفاده از موتورسیکلت‌های سنگین در مسیر تهران به مازندران برگزار می‌شود و قطعاً شاهد رقابتی سالم و جذاب خواهیم بود. امیدواریم شرکت‌کنندگان با رعایت کامل قوانین و مقررات و درک اهمیت نظم و ایمنی، الگویی مناسب برای جامعه موتورسواران کشور باشند.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین از برنامه‌های آتی خبر داد و گفت: پلیس راهور فراجا همواره در برگزاری مسابقات رالی، چه در قالب خانوادگی و چه در بخش حرفه‌ای، نقش فعالی داشته است. در ادامه این روند، به‌زودی و همزمان با هفته فراجا در مهرماه، یک مسابقه رالی خانوادگی نیز برگزار خواهد شد که امیدواریم مانند این برنامه، با استقبال و موفقیت همراه باشد.

وی در پایان از تلاش تمامی دست‌اندرکاران و همکاران قدردانی کرد و گفت: از همه دوستان، ورزشکاران و مسئولان محترم که با حضور خود این رویداد را رونق بخشیدند، تشکر می‌کنم و برای یکایک شما موفقیت، سربلندی و توفیق روزافزون آرزو دارم.

