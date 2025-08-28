به گزارش ایلنا، ۱۹ شهرداری جدید کشور به سامانه نوسازی ناوگان تاکسی‌های فرسوده متصل شدند. این اقدام با همکاری ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

سیدمحمدحسین سیف‌السادات، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور و مسئول مدیریت امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودروی کشور، در توضیح این خبر گفت: در پی پیگیری‌های مستمر، امکان دسترسی کاربری برای ۱۹ شهرداری به سامانه نوسازی خودروهای فرسوده فراهم شد. این اقدام در راستای نوسازی تاکسی‌های شهری و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بر اساس اعلام وی، شهرداری‌های سنگدوین، الشتر، خلخال، سعیدآباد جاجرود، اسدآباد، شاهنجرین، فیرورق، دیلم، کبودرآهنگ، اشتهارد، آزادشهر، فارسان، بادرود، گلوگاه، بومهن، صباشهر، ازنا، بیجار و کرندغرب از این پس می‌توانند از خدمات سامانه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی اینترنتی nnhk.ir بهره‌مند شوند.