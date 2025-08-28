خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور، از ایجاد دسترسی کاربری برای ۱۹ شهرداری به سامانه نوسازی و اسقاط تاکسی‌های فرسوده خبر داد و هدف این اقدام را ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا،  ۱۹ شهرداری جدید کشور به سامانه نوسازی ناوگان تاکسی‌های فرسوده متصل شدند. این اقدام با همکاری ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

سیدمحمدحسین سیف‌السادات، مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های مدیریت حمل‌ونقل شهرداری‌های کشور و مسئول مدیریت امور اجرایی معاینه فنی و عوارض خودروی کشور، در توضیح این خبر گفت: در پی پیگیری‌های مستمر، امکان دسترسی کاربری برای ۱۹ شهرداری به سامانه نوسازی خودروهای فرسوده فراهم شد. این اقدام در راستای نوسازی تاکسی‌های شهری و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بر اساس اعلام وی، شهرداری‌های سنگدوین، الشتر، خلخال، سعیدآباد جاجرود، اسدآباد، شاهنجرین، فیرورق، دیلم، کبودرآهنگ، اشتهارد، آزادشهر، فارسان، بادرود، گلوگاه، بومهن، صباشهر، ازنا، بیجار و کرندغرب از این پس می‌توانند از خدمات سامانه نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی اینترنتی nnhk.ir بهره‌مند شوند.

