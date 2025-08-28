وزیر بهداشت:
۲۰ همت از مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی پرداخت شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در هفته گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی پرداخت شد و طبق قول سازمان برنامه و بودجه، بخش دیگری از مطالبات نیز در هفته جاری پرداخت خواهد شد تا چرخ کارخانههای دارویی همچون گذشته فعال بماند.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه چهلوهفتمین همایش روز ملی داروسازی که همزمان با روز داروسازی در سالن همایشهای بینالمللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، با تبریک این روز به داروسازان کشور گفت: روزگاری در ایران حتی یک قلم دارو نیز تولید نمیشد و تمامی داروها وارداتی بود، اما امروز بیشتر داروهای مورد نیاز مردم در داخل کشور تولید میشود. هرچند بخشی از مواد اولیه همچنان وارداتی است، اما بخش عمده آن نیز در کشور ساخته میشود و این پیشرفت بزرگی برای حوزه سلامت به شمار میرود.
وی با اشاره به دستاوردهای ایران در حوزه تولید دارو و واکسن افزود: هر روز شاهد ورود محصولات جدید دارویی به چرخه درمان هستیم و این یک حرکت رو به جلو و افتخارآمیز برای کشور است. در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز با وجود شرایط سخت، هیچ کمبودی در دارو، خون و سرم احساس نشد و همکاران ما با تلاش شبانهروزی این عرصه را پشتیبانی کردند.
وزیر بهداشت درباره وضعیت تأمین مالی صنعت دارو نیز توضیح داد: در هفته گذشته حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات داروخانهها و شرکتهای دارویی پرداخت شد و طبق قول سازمان برنامه و بودجه، بخش دیگری از مطالبات نیز در هفته جاری پرداخت خواهد شد تا چرخ کارخانههای دارویی همچون گذشته فعال بماند.
به گزارش وبدا، ظفرقندی تأکید کرد: اگرچه ممکن است برخی داروخانهها در شرایط خاص تعطیل شوند، اما داروخانههای منتخب جایگزین معرفی میشوند تا مشکلی برای مردم ایجاد نشود. خوشبختانه در تهران و شهرستانها با کمبود جدی دارو مواجه نبودیم.