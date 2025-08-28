خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام کرد:

بارش باران در استان‌های شمالی طی ۲ روز آینده

سازمان هواشناسی کشور امروز برای مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور وزش باد و گرد و خاک و برای برخی مناطق شمال، شمال غرب بارش پراکنده پیش بینی کرد.

به گزارش  ایلنا، براساس اعلام سازمان هواشناسی  امروز در ساعات بعد از ظهر و شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و غرب استان فارس، جنوب و جنوب غرب کرمان و برخی نقاط استان هرمزگان، افزایش ابر، رگبار رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک رخ می دهد.

همچنین طی دو روز آینده در استان‌های گیلان، مازندران، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و گلستان بارش پراکنده باران همراه با احتمال رعد و برق وجود خواهد داشت.

در نیمه شرقی کشور به ویژه شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، جنوب خراسان رضوی، برخی نقاط جنوب غرب مرکز و دامن‌های جنوبی البرز نیز در برخی ساعات وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

هشدار سطح نارنجی توفان شن و خیزش گرد و خاک برای این مناطق صادر شد و از هموطنان عزیز به ویژه در مناطق یاد شده، توصیه می‌شود در مقابل شرایط جوی ناپایدار، احتیاط‌های لازم را به عمل آورده و از تردد و  سفر‌های غیرضروری خودداری کنند.

انتهای پیام/
