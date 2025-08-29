کمبود آب علت خروج برخی مرزنشینان از مناطق مرزی شرق کشور

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست علنی چهارم شهریور ماه مجلس شورای اسلامی، سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف بر وجود نگرانی‌ها نسبت به وضعیت توزیع جمعیت در شرق کشور و افزایش مهاجرت ها از این مناطق تأکید کرد. به گفته ی او، توجه عمیق به شرق کشور، توجه به امنیت ایران است.

حضور مردم و مرزنشینان در همه مرزها باعث ایجاد امنیت است

در این راستا «علی‌اکبر پورجمشیدیان» معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا توضیح داد: نفس حضور مردم و مرزنشینان در همه مرزها باعث ایجاد امنیت است. در مرزهای شرقی ما نیز همین مسئله صادق است. در سال‌های اخیر فقط یک مشکل اصلی باعث شده که برخی از مرزنشینان از مناطق مرزی خارج شوند یا انگیزه کمتری برای ماندن داشته باشند و آن هم به دلیل کمبود آب است.

توقف ارسال آب از افغانستان موجب کاهش انگیزه مرزنشینان برای ماندن در مناطق مرزی شده است

وی افزود: آبی که از سمت افغانستان به سوی مرزهای شرقی ما می‌آمد، با توقفی مواجه شده است. لذا این مسئله سبب شده که انگیزه مرزنشینان برای ماندن در مناطق مرزی کاهش یابد. البته این به معنای تخلیه مرز نیست، ولی برخی که رفاه بیشتری می‌خواهند، به دنبال یافتن مکان‌های بهتر برای زندگی هستند.

پورجمشیدیان با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکل آب در مرزهای شرقی کشور گفت: امیدواریم با اقداماتی که در برخی مناطق مرزی برای تأمین آب انجام می‌شود، از جمله انتقال آب از منطقه تهلاب به سمت زابل و زاهدان شرایط بهبود یابد. همچنین نزولات آسمانی بهتر شود.

او اضافه کرد: از سوی دیگر امیدواریم در تعاملات با کشور افغانستان به نتیجه برسیم تا آن‌ها اجازه دهند آب بیشتری به سمت کشور ما بیاید و مشکل آب در مناطق مرزی برطرف شود. اگر مشکل آب برطرف شود، مردم در آنجا خواهند بود و مشکلی نیست.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که این مشکل بیشتر در کدام استان های شرقی دیده می شود؟ بیان کرد: در بخش‌های جنوب شرقی استان خراسان جنوبی و بخش‌های شمالی استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه منطقه زابل و مناطق مرزی آن دیده می شود.

