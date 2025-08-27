اجرای بیش از ۴۰ طرح پژوهشی حوزه علوم شناختی در دولت چهاردهم

وی افزود: سیاست‌های راهبردی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی درحمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی درحوزه‌های علوم شناختی در سال‌های اخیر منجر به طراحی، تولید و ساخت محصولات فناورانه توسط اساتید، پژوهشگران و متخصصان برای تامین نیازهای مراکز علمی، تحقیقاتی و درمانی و نیز رونق بخش اکوسیستم شناختی و کسب و کار در این حوزه شده است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با بیان اینکه این امر بیانگر توجه بیشتر به تحقیقات بنیادی و کاربردی و رشد اکوسیستم پژوهشی حوزه علوم شناختی است، افزود: به موازات این تلاش و فعالیت‌های پژوهشی، همچنین ۲۲ هسته پژوهشی نیز در مراکز تخصصی و دانشگاهی تشکیل و فعال شده است که نشانگر رشد ۲۴۰ درصدی در زمینه شکل‌گیری هسته‌های پژوهشی به واسطه حمایت‌های این ستاد است.

پورعباسی اظهارداشت: در راستای توسعه و گسترش دانش علوم و فناوری های شناختی و حمایت‌های ستاد شمار مقالات علمی ارایه شده توسط محققان، پژوهشگران و اساتید این حوزه در یک‌سال اخیر به بیش از ۱۷۰ مقاله افزایش یافت و تعداد نیروی‌های متخصص نیز از ۵۰ نفر به حدود ۱۸۰ نیرو افزایش یافته است که حاکی از تقویت تیم‌های تخصصی و رشد تولید دانش بومی در حوزه دانش شناختی است.

وی یادآورشد: اعتمادسازی در میان محققان و نخبگان برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و حمایت‌های گسترده از فعالیت‌های آنان از برنامه‌های عملی ستاد توسعه علوم شناختی به حساب می‌آید و تبادل دیدگاه‌ها میان مجریان و ناظران طرح‌های تحقیقاتی برای پیشرفت طرح‌ها به طور جدی در دستور کار قرار دارد.