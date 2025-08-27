خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نتایج نهایی آزمون دکتری اواخر هفته آینده اعلام می‌شود

نتایج نهایی آزمون دکتری اواخر هفته آینده اعلام می‌شود
کد خبر : 1678939
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نتایج نهایی آزمون دکتری اواخر هفته آینده اعلام می‌شود.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، رضا محمدی با گرامیداشت هفته دولت و سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر و روز کارمند، گفت: مساعی ماندگار، خدمات ارزشمند و اهتمام ویژه همکاران خدوم سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ در دو نوبت اردیبهشت و تیرماه در جهت اجرای عدالت آموزشی و انتخاب شایستگان علمی محقق شد و برگزاری نوبت دوم آزمون سراسری در تیرماه و در شرایط خطیر پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با تلاش مستمر شما عزیزان قابل تقدیر است.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تجربه نیم قرن برگزاری آزمون سراسری توسط سازمان سنجش آموزش کشور گفت: اردیبهشت سال ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی، سازمان سنجش آموزش کشور ۵۰ ساله شد و نیم قرن تجربه برگزاری آزمون سراسری و تجربه زیسته، سازمان سنجش را به جایگاهی رسانده است که یکی از سازمان‌های مورد اعتماد جامعه و به‌ویژه جوانان است.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به حساسیت خاص جامعه بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور گفت: برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به آموزش عالی جهت انتخاب افراد شایسته برای تحصیل در نظام آموزش عالی کشور شامل آزمون سراسری، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته، آزمون دکتری نیمه‌متمرکز، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، علمی ـ کاربردی بر عهده سازمان سنجش بوده است و علاوه بر این، آزمون‌های استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی، آزمون‌های شغلی، آزمون‌های بین‌المللی و زبان‌های خارجی، آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) و المپیاد علمی –دانشجویی توسط این سازمان برگزار می‌شود.

وی افزود: در طول سال آزمون های متعددی توسط سازمان سنجش برگزار می‌شود و در مجموع بیش از چهار میلیون نفر در این آزمون‌ها شرکت می‌کنند و این امر فقط با تلاش مستمر مدیران و کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور محقق شده و باعث سربلندی این سازمان در سخت‌ترین شرایط کشور از جمله در دوره فراگیری بیماری کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شده است.

محمدی در پایان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری مطلوب آزمون‌های سراسری از اعلام نتایج نهایی آزمون ورودی دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۴ تا اواخر هفته آینده خبر داد.

گفتنی است، در این مراسم رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با اهدای لوح از کارکنان و فرزندان معزز شهدا قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور