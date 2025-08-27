به گزارش ایلنا، سرهنگ «جمشید محبت خانی» در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبر از منابع خبری مبنی بر حضور فردی با وضعیت پریشان و لباس‌های خونی در محدوده منازل سازمانی راه آهن قم، بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس راه‌آهن جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

این مقام ارشد انتظامی افزود؛ با توجه به حضور به موقع ماموران و رویت فرد مظنون مورد نظر جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و از وی یک قبضه سلاح سرد آغشته به خون کشف و پس از بررسی مشخص گردید وی تبعه کشور خارجی بوده که سریعا با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی، پلیسی و با بهره گیری از شیوه روانشناسی از متهم تحقیقات بعمل آمد.

به گزارش پلیس، سرهنگ محبت خانی در خاتمه بیان داشت: فرد مظنون در نهایت لب به اعتراف گشود و پرده از جنایتی هولناک که در آن سه نفر از اعضای خانواده همسر خود (پدر، مادر و خواهر همگی تبعه کشور خارجی) را به دلیل اختلافات خانوادگی به‌قتل رسانده برداشت لذا در این خصوص پرونده تشکیل و حسب دستور قضایی تحت اقدام قرار گرفت.

انتهای پیام/