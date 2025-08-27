خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستگیری قاتل فراری که ۳ نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند

دستگیری قاتل فراری که ۳ نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رساند
کد خبر : 1678922
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده پلیس راه‌آهن کشور از دستگیری قاتل فراری که ۳ نفر از اعضای خانواده‌اش را به قتل رسانده بود توسط پلیس راه آهن کشور خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «جمشید محبت خانی» در تشریح این خبر گفت: در پی کسب خبر از منابع خبری مبنی بر حضور فردی با وضعیت پریشان و لباس‌های خونی در محدوده منازل سازمانی راه آهن قم، بلافاصله اکیپی از ماموران پلیس راه‌آهن جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند. 

این مقام ارشد انتظامی افزود؛ با توجه به حضور به موقع ماموران و رویت فرد مظنون مورد نظر جهت بررسی بیشتر به مقر انتظامی دلالت و از وی یک قبضه سلاح سرد آغشته به خون کشف و پس از بررسی مشخص گردید وی تبعه کشور خارجی بوده که سریعا با هماهنگی مقام قضایی و انجام اقدامات فنی، پلیسی و با بهره گیری از شیوه روانشناسی از متهم تحقیقات بعمل آمد. 

به گزارش پلیس، سرهنگ محبت خانی در خاتمه بیان داشت: فرد مظنون در نهایت لب به اعتراف گشود و پرده از جنایتی هولناک که در آن سه نفر از اعضای خانواده همسر خود (پدر، مادر و خواهر همگی تبعه کشور خارجی) را به دلیل اختلافات خانوادگی به‌قتل رسانده برداشت لذا در این خصوص پرونده تشکیل و حسب دستور قضایی تحت اقدام قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور