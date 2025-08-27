قاتل فراری به کشور مسترد شد
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام قتل به کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار «مجید کریمی» رئیس پلیس بینالملل فراجا اظهارداشت: براساس اعلام مرجع قضائی، فردی به اتهام قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهم در یکی از مناطق مرزی به دلیل اختلافات خانوادگی و انگیزههای مادی، به خودروی یکی از آشنایان خود تیراندازی نموده و مقتول در اثر اصابت گلوله فوت مینماید.
این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در تحقیقات اولیه عوامل پلیس آگاهی استان مربوطه مشخص شد، ضارب پس از ارتکاب عمل مجرمانه، با خودروی خود از صحنه متواری و به صورت غیر مجاز از کشور خارج میشود.
وی در ادامه بیان داشت: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سردار «کریمی» با اشاره به تلاشهای بیوقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، مشخص شد، متهم کشور محل اختفای اولیه را به مقصد یکی از کشورهای همسایه ترک میکند و در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، در کشور ثالث شناسایی و دستگیر میشود.
به گزارش پلیس، او بیان داشت: با هماهنگی صورت گرفته میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم از طریق مرز زمینی مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه گردید.