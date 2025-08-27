به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ در حکم انتصاب پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر آمده است: نظر به شایستگی تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان «سرپرست مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در کشور امارات متحده عربی (دبی)» منصوب می شوید.

با عنایت به اهداف انسان‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر از جنابعالی انتظار دارد با رعایت اهداف والای جمعیت، ضمن بهره‌گیری از نیروی انسانی مجرب و پزشکان حاذق و با استفاده از فناوری‌های نوین تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را در راستای توسعه و ارتقاء کیفی آن مجموعه دستیابی به استانداردهای جهانی و بهبود ارائه خدمات تخصصی بکار گیرید. در این راستا انتظار دارد در تحقق اهداف والای جمعیت هلال‌احمر به ویژه در حوزه بشر دوستی و ارتقاء سلامت کلیه آحاد حاضر در آن کشور کوشا بوده و در این راستا نسبت به انجام اقدامات ذیل اهتمام ورزید:

۱- ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات با رویکرد تقویت جایگاه مراکز درمانی جمعیت در آن کشور و کسب حداکثر امتیازات ممکن در حوزه ارزیابی‌های بیمارستانی؛

۲- بهره‌گیری از فناوریهای نوین و نرم افزارهای روزآمد جهت بهبود خدمات بیمارستانی؛

۳- بهبود جریان امور با افزایش نظارت در بخشهای درمانی اداری و مالی؛

۴- ارتقاء هماهنگی‌ها و همکاری حداکثری با ستاد جمعیت هلال‌احمر؛

۵- برنامه‌ریزی مدون و اجرای پیگیری برنامه‌های بیمارستانی با بهره‌گیری از نیروهای مجرب و کارشناسان خبره؛

۶- بهبود حسن اجرای قوانین و مقررات کشور مقصد جهت افزایش تعاملات جمعیت با همتایان خود در آن کشور؛

۷- تلاش در راستای شناساندن هرچه بهتر توانمندی‌های فنی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران؛

۸- کمک به رفع نیازهای بهداشتی درمانی عموم جامعه کشور امارات متحده عربی؛

۹ سازماندهی و ساماندهی بهینه منابع موجود جمعیت هلال‌احمر به منظور بهره برداری استراتژیک از کلیه منافع قابل تحصیل در جهت ارتقاء کمی و کیفی خدمات؛

۱۰- تلاش درجهت گسترش عرصه‌های ارائه خدمات پزشکی؛

۱۱- همکاری در راستای تحقق اهداف و برنامه‌های این جمعیت در حوزه‌های متنوع پزشکی و درمانی به ویژه توریسم سلامت؛

۱۲- همکاری با بخش‌های متولی امور، بیمارستانی درمانی و تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی جهت تسهیل ارسال دارو و تجهیزات ایرانی جهت بهره‌برداری در بیمارستان؛

۱۳- شناسایی به کارگیری و استفاده از ظرفیت‌های نیروی انسانی جمعیت هلال‌احمر با رویکرد بهبود فرآیندهای عملکردی؛

۱۴- ارتقاء همکاری هم‌فکری و تشریک مساعی با نمایندگی محترم وزارت امور خارجه در کشور امارات به منظور هم‌افزایی متقابل؛

۱۵- جذب خیرین و جلب مشارکت هموطنان ایرانی مقیم امارات در حمایت از فعالیت‌های درمانی و توسعه مراکز درمانی جمعیت؛

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت رسیدن به اهداف ماندگار جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران گام‌های اساسی برداشته و با فصل‌الخطاب قراردادن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به‌ویژه بیانیه گام‌دوم انقلاب اسلامی در سایه همدلی هم‌افزایی و همراهی مدیران و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود در انجام وظایف پیروز و سربلند باشید.

دکتر پیرحسین کولیوند

رئیس جمعیت هلال‌احمر

