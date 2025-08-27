معاون آموزش متوسطه خبر داد:
اجرای طرح مهارتآموزی برای دانشآموزان غیرهنرستانی
معاون آموزش متوسطه شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: از اول مهرماه، یک روز مهارتی در هفته برای همه دانشآموزان غیرهنرستانی اجرا می شود که این طرح در راستای توسعه مهارتآموزی و توانمندسازی نسل آینده است.
به گزارش ایلنا، سید مصطفی آذرکیش؛ معاون آموزش متوسطه در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان با تأکید بر نقش راهبردی شورای آموزش و پرورش، اظهارکرد: این شورا ظرفیتی بیبدیل برای همافزایی و همگرایی در حوزههای مختلف است، قانون شوراهای آموزش و پرورش هماهنگیهای لازم بینبخشی که مورد تأکید رئیسجمهور است را در دل خود دارد و استانداران به عنوان تنظیمگران بینبخشی، نقشی محوری در این زمینه ایفا میکنند. استفاده از این ظرفیت، نمود وفاق ملی است و همه ما باید زیرساختها و ظرفیتها را در مسیر تحقق اهداف آموزشی به اشتراک بگذاریم.
وی با اشاره به طرحهای ملی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: یکی از این زیرساختها، طرح همنوا است که جلسات تخصصی متعددی در سطح ریاستجمهوری برای آن برگزار شده و در شمار پیگیریهای جدی نهضت عدالت آموزشی قرار دارد، این نگاه هوشمندانه و دقیق که از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تقدیر قرار گرفته است، سبب شده رئیسجمهور وزیر آموزش و پرورش را یک شخصیت برجسته در عرصه تعلیم و تربیت معرفی کند، آنچه در استانها شاهد هستیم، ناظر بر اتحاد مقدسی است که بهویژه در موضوع طرح همنوا جلوهگر شده است.
معاون آموزش متوسطه. با بیان این که امروز ۶۱۴ مرکز دولتی فنی و حرفهای بهطور رایگان آموزشها را در اختیار فرزندان کشور قرار میدهند، افزود: این نگاه ارزشمند برای دستیابی به آموزش باکیفیتتر است، همچنین ۸۴۹ هنرستان جوار کارخانهای در حال پیگیری و توسعه هستند تا زمینه پیوند آموزش و صنعت، بیش از گذشته فراهم شود.
معاون آموزش متوسطه همچنین به طرح ایران دیجیتال اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف آموزش برنامهنویسی و هوش مصنوعی به دانشآموزان، در شمار پنج طرح برتر دنیا قرار گرفته است، موفقیتی که نشان از جایگاه شایسته ایران در عرصه آموزش نوین دارد.
وی افزود: اخیراً ۶ و نیم میلیارد تومان برای تجهیز هنرستانها به استانها اختصاص یافته است، استان کرمان نیز با توجه به ظرفیتها و رویکرد استاندار و مدیران آموزش و پرورش، نیازمند توجه و سرمایهگذاری بیشتری در حوزه مهارتآموزی است.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آذرکیش در پایان خاطرنشان کرد: همانگونه که طرح نماد میتواند در کاهش آسیبهای اجتماعی نقشآفرینی کند، توسعه مهارتآموزی نیز عاملی اساسی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.