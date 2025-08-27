خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اساسنامه مدرسه مجازی ابلاغ شد

اساسنامه مدرسه مجازی ابلاغ شد
کد خبر : 1678903
لینک کوتاه کپی شد.

شورای عالی آموزش و پرورش اعلام کرد: ایجاد مدرسه مجازی به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس، اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا از شورای عالی آموزش و پرورش، اساسنامه مدرسه مجازی به استناد بندهای ۴ و ۷ راهبرد کلان، هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳-۵ و ۲-۱۷ و۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای‌عالی آموزش و پرورش در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس به تصویب رسید.

مدرسه مجازی مانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که براساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش ‌و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، تنوع ‌بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.

این مصوبه در جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۴۰۴ (بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵، ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸) به تصویب اعضای شورای عالی آموزش وپرورش رسید که پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش وپرورش برای اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور