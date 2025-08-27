اساسنامه مدرسه مجازی ابلاغ شد

مدرسه مجازی مانند مدرسه عادی کانون عرضه خدمات و فرصت‌های تعلیم و تربیت، در هر یک از دوره‌های تحصیلی است که براساس ملاک‌ها و معیارهای وزارت آموزش ‌و پرورش و در چارچوب مصوبات شورای‌عالی آموزش و پرورش، اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب، با رویکرد انعطاف‌پذیری در زمان و مکان، تنوع ‌بخشی به محیط‌های یادگیری و شیوه‌های نوین آموزشی، فناورانه محور بودن، شخصی‌سازی آموزش، ارتباط تعاملی، دسترسی برابر و آسان به صورت غیرحضوری (مجازی) در بستر شبکه‌های مورد تأیید وزارت آموزش وپرورش تأسیس و راه‌اندازی می‌شود.

این مصوبه در جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ پنجم خرداد ماه ۱۴۰۴ (بررسی شده در جلسات ۱۰۵۵، ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸) به تصویب اعضای شورای عالی آموزش وپرورش رسید که پس از تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش وپرورش برای اجرا به وزارت آموزش وپرورش ابلاغ شده است.