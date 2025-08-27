سخنگوی فراجا اعلام کرد:
اجرای برنامه ویژه فراجا برای مقابله با تروریسم تا پایان سال
سخنگوی فراجا اعلام کرد: فراجا برای مقابله با تروریسم برنامه ویژهای تا پایان سال در دستور کار دارد.
به گزارش ایلنا، سردار منتظرالمهدی؛ سخنگوی فراجا در واکنش به عملیات موفق پلیس در هلاکت تروریستها در شیکه ایکس نوشت: ۸ تروریستِ دخیل در حادثه محور خاش به ایرانشهر کمتر از ۵ روز شناسایی و خنثی شدند. همانطور که گفته شد، فراجا برای مقابله با تروریسم برنامه ویژهای تا پایان سال در دستور کار دارد. بهسازی و نوسازیِ تجهیزات و ایمنسازی در اولویت است.