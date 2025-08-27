به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، صبح امروز -چهارشنبه پنجم شهریورماه ۱۴۰۴- در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بازسازی خانه های آسیب دیده از جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: تهران آماج حملات مستقیم این جنگ بود و متأسفانه تعدادی از ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی تخریب شدند که نیاز به جبران خسارات داشت.

وی افزود: در آخرین تصمیم هیئت دولت و پیشنهاد داوطلبانه شهردار تهران، مدیریت شهری بار اصلی مسئولیت را بر عهده گرفت که با استقبال بالای اعضای شورا نیز همراه شد. افتخار می کنیم که توانستیم این بار را برعهده بگیریم و کنار هموطنان باشیم.

آقامیری با بیان اینکه کل ساختمان های مسکونی آسیب دیده حدود هشت هزار و ۴۱۱ واحد بود، یادآور شد: بیش از ۴۰ درصد از آسیب ها مربوط به منطقه ۴ بود که حجم سنگینی از کار را برعهده شهرداری این منطقه گذاشت.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه از روزهای ابتدایی پیمانکاران برای تعمیرات جزئی انتخاب شدند، خاطرنشان کرد: پنج هزار و ۲۴۵ واحد معادل ۹۰ درصد واحدها تعمیر جزئی شدند. گروه دوم واحدهایی بودند که نیاز به تعمیرات متوسط داشتند و ۲۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان برای دو هزار و ۴۸۱ واحد پیش بینی شد که ۸۴ درصد واحدها تعمیر شدند.

وی با اشاره به واحدهای نیاز به مقاوم سازی، تصریح کرد: تاکنون ۵۸ واحد تعیین تکلیف شده است. گروه چهارم که نیاز به تخریب و نوسازی دارند، ۶۱۹ واحد است که ۳۸۱ واحد تاکنون تعیین تکلیف شده اند.

۵۴۷ خانواده بعد از جنگ در هتل ها اسکان یافتند

آقامیری با بیان اینکه ۵۴۷ خانواده در هتل ها اسکان یافتند، تصریح کرد: مشکل ۱۰۱ خانواده حل شده و بیش از ۳۰۰ خانواده نیز تا دو هفته پیش در هتل ها مستقر بودند.

وی افزود: ۱.۵ میلیارد تومان ودیعه و ۳۰ میلیون تومان اجاره برای این خانواده ها پیش بینی شده است. شهرداری برای ۱۰۱ خانواده ودیعه و اجاره پرداخت کرده است.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هزینه رهن و اجاره ۳۷۵ خانواده نیز مشخص شده و به دنبال انتخاب منازل هستند، یادآور شد: به تعداد زیادی از افرادی که اسکان موقت داده شده ۲۵۰ میلیون تومان برای خرید لوازم اولیه پرداخت شده است.

بازسازی اماکن اداری و تجاری آسیب‌دیده هم توسط شهرداری

آقامیری با اعلام اینکه در هیئت دولت مصوب شد که اماکن اداری و تجاری آسیب دیده نیز توسط شهرداری بازسازی شوند، خاطرنشان کرد: افراد در حال مراجعه به شهرداری برای تعیین خسارت هستند. مراکز نظامی و امنیتی نیز توسط نهادهای مربوطه بازسازی می شوند. هزار و ۹۴۱ خودرو نیز توسط دولت تعیین تکلیف خواهد شد.

اقدامات جهادی شهرداری جای تقدیر دارد

وی با بیان اینکه کار سنگینی که مدیران شهری در ایام جنگ و پس از آن بر عهده گرفتند، اقدامات ویژه ای بود، تصریح کرد: ما از روند کمک ها بازدید کردیم و جای تقدیر دارد. شهرداری می توانست این مسئولیت را قبول نکند اما با روحیه انقلابی و جهادی، مسئولیت را بر عهده گرفت تا به شهروندان تهرانی خدمت رسانی کنند. این یک اتفاق خوب بود که در دوره ششم رخ داد و اقدام جهادی با غیرت ایرانی-اسلامی صورت گرفت.

افزایش ۴ برابری بودجه نسبت به سال ۱۴۰۰

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۲۳۸ پروژه تملک دارایی سرمایه ای در این دوره ایجاد شد که ۷۵ طرح امسال به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱.۵ همت بود اما امسال به ۱۵.۵ همت رسیده که با احتساب تورم عدد چهار برابر شده است. علاوه بر این ۶ همت نیز پروژه هایی است که به معاونت فنی و عمرانی واگذار شده است.

تکمیل ۶۰ تقاطع غیرهمسطح تا پایان سال

وی ادامه داد: در تکمیل تقاطع های غیرهمسطح ۹۸ تقاطع شناسایی کردیم. تقاطع هایی که معارض ملکی نداشت، در دوره های قبلی اجرا می شد اما مابقی پروژه ها ناقص بود. از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۷ تقاطع تکمیل شده و ۱۳ پروژه نیز در دست اجراست و تلاش می کنیم تا پایان امسال ۶۰ تقاطع تکمیل شود.

آقامیری با بیان اینکه ۲۵۰ کیلومتر از مسیر با تکمیل تقاطع های نیمه تمام کوتاه شد، تصریح کرد: دو بزرگراه شهید بروجردی و بزرگراه شهید شوشتری از سال ۱۳۸۸ آغاز شدند اما در این دوره کار به طور جدی دنبال شد. بزرگراه شهید شوشتری با اضافه شدن ۶ متر به عرض آن به آزادراه تبدیل شد و پس از سالها بیش از ۹ کیلومتر آن به زودی به بهره برداری می رسد.

وی افزود: ما به سه شکل مختلف پیشنهاد دادیم که آزادراه از سرخه حصار عبور کند اما هنوز با سازمان محیط زیست به توافق نرسیده ایم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه پروژه بزرگراه شهید بروجردی با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل گرفته شد، گفت: ۱.۷ کیلومتر از این پروژه باقی مانده که به دلیل معارضین تاسیساتی و ملکی به طول انجامیده اما در طول سال جاری تکمیل و بهره برداری می شود. با افتتاح این بزرگراه و بزرگراه یادگار امام و میدان فتح، یک بزرگراه ۱۶ کیلومتری به بهره برداری خواهد رسید.

آقامیری با بیان اینکه تقاطع دوگاز تقاطع پنچ بزرگراه است، یادآور شد: ۱.۲ کیلومتر از این تقاطع به زودی افتتاح می شود. مابقی پروژه معارضین ملکی دارد که در تلاش هستیم این معارضین نیز رفع و مابقی پروژه نیز افتتاح شود.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد زمان پروژه را رفع معارضین به خود اختصاص می دهند. شاید اگر معارض در بزرگراه شهید بروجردی و یا شهید شوشتری وجود نداشت، تا به امروز به طول نمی انجامید و در عرض یک سال به اتمام می رسید.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای رفع معارضین ملکی و تأسیساتی در ۳۰۰ نقطه به تعداد هزار و ۶۴ معارض هزینه شده است، تصریح کرد: در میدان فتح به عنوان بزرگترین میدان شهر، یکی از پل های هم سطح در سال ۱۳۹۵ اجرا و به دوره پنجم تحویل داده شد. دوره قبل ریسک و هزینه رفع معارضین را نپذیرفت و ترجیح داده شد که روی پروژه خاک بریزند و حصارهای کارگاهی را جمع آوری کنند.

وی ادامه داد: به ما گفتند که یک پل از پیش ساخته اند اما ما پلی نمی دیدم و پس از بررسی ها مشخص شد که زیر خاک مانده که بیرون کشیده شد.

آقامیری با بیان اینکه علاوه بر رفع معارضین ملکی، یک لوله آب نیز از غرب به جنوب غرب در مسیر پروژه وجود داشت که آب مورد نیاز دو میلیون نفر از شهروندان پایتخت را تأمین می کرد، گفت: آبفا زیر بار جابجایی لوله ها نمی رفت و شهرداری لوله ها را سفارش داد و خریداری کرد. پس از مدتها وعده دادن، نهایتاً در اردیبهشت ماه با حضور ۲۵۰ نفر از ساعت ۱۰ شب تا ۱۲ ظهر روز بعد، آبفا برای جابجایی لوله ها اقدام کرد و ساعت ۶ صبح آب در لوله ها جاری شد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: اقدام خوب و پرریسکی صورت گرفت و به دلیل حساسیت بالای کار، وزیر کشور از این عملیات بازدید کرد و همه دغدغه داشتند که طرح به درستی اجرایی شود.

تمام تقاطع‌های میدان فتح تا پایان آبان ماه به بهره‌برداری می‌رسد

وی افزود: تا پایان آبان ماه تقاطع های میدان فتح در چهار تا پنج فاز و به تدریج به بهره برداری می رسد. خوشبختانه نیروهای معاونت فنی و عمرانی به خوبی زیر بار مسئولیت رفتند و این طرح را اجرایی کردند.

آقامیری ادامه داد: تقاطع بزرگراه نواب-تندگویان نیز در این دوره به بهره برداری رسید و ترافیک موجود در آن محدوده را کاهش داد.

تا پایان امسال ۵۱ پل مقاوم سازی می‌شود

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اهمیت مقاوم سازی پل ها، یادآور شد: اگر زلزله ای به قدرت ۶ یا ۷ ریشتر رخ دهد، عرشه پل ها آسیب می بیند؛ در همین راستا در سال ۱۳۸۰ اعلام شد که ۶۶ پل باید مقاوم سازی شد و ۲۴ پل تا سال ۱۳۹۱ مقاوم سازی شد. در دوره ششم مدیریت شهری ۱۷ پل مقاوم سازی شد و امسال نیز ۱۰ پل در دستور کار است. تا پایان امسال ۵۱ پل مقاوم سازی می شود و تنها ۱۴ پل باقی خواهد ماند.

سه پارکینگ در سال جاری به بهره برداری می رسد

وی همچنین خاطرنشان کرد: در این دوره ۹ پارکینگ در دستور کار قرار گرفت که چهار پارکینگ مربوط به به دوره قبل بود و سه مورد از آن را به بهره برداری رساندیم. مابقی نیز در دست ساخت است که سه پارکینگ در سال جاری به بهره برداری می رسد.

اهمال مدیریت شهری پنجم هزینه ساخت پایانه شرق را حدود ۱۹ برابر کرد

آقامیری با بیان اینکه دوره چهارم پایانه شرق را با ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی به دوره پنجم تحویل داده بود، گفت: در ابتدای این دوره دیدیم که فضای پایانه شرق به مخروبه تبدیل شده بود و تجهیزات آن به سرقت رفته بود. ما یک سال در دادگاه دوندگی کردیم و خلع ید پیمانکار انجام شد. با تخریب ها و سرقت هایی که صورت گرفته بود، پیشرفت فیزیکی پروژه در آن زمان ۶۰ درصد بود

وی ادامه داد: اگر این پروژه در سال ۱۳۹۶ اجرا می شد ۴۰ میلیارد تومان هزینه داشت اما این اقدام انجام نشد. در دوره ششم مدیریت شهری طرح اجرایی شد و سال گذشته به بهره برداری رسید و متأسفانه ۴۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت. با همین رویکرد، نگاه ما تکمیل پروژه های نیمه تمام بود و جز یک یا دو پروژه ضروری، این سیاست را به کار گرفتیم.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه یک ایستگاه در مسیر خط ۲ مترو در این پایانه راه اندازی می شود، اظهار کرد: با این اقدام زیرزمین پایانه شرق به مترو متصل خواهد شد.

وی با بیان اینکه متوسط تولید آسفالت در دوره های قبل ۵۰۰ هزار تن بود، گفت: تولید آسفالت در دو سال قبل به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید و تا پایان مردادماه امسال هم تولید آسفالت به یک میلیون و ۵۰ هزار تن رسیده است. در مجموع در دوره ششم ۵.۵ میلیون تن آسفالت تولید شده است.

آقامیری با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۸۰ درصد پله های برقی پل های عابر پیاده خاموش بود، تصریح کرد: در حال حاضر میزان خاموشی پله ها به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده است. به طوری که ۴۳۰ یونیت در ۱۰۷ پله برقی اجرایی شده است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با اعلام اینکه ۶۵ یونیت در قالب ۱۴ پل تعویض شد، خاطرنشان کرد: ۷۵ یونیت در قالب ۱۶ پل نیز پیش بینی شده است. سه رمپ نیز در سال گذشته و پنج رمپ نیز در سال جاری اجرایی شد.

وی با بیان اینکه میدانگاه جهاد، شهدای صادقیه، باغ فردوس، سبزه میدان و مترو صادقیه در این دوره پیش بینی شد، اظهار کرد: میدانگاه جهاد که به بهره برداری رسید و مابقی نیز در حال اجراست.

آقامیری با اشاره به مدیریت آبهای سطحی در دوره ششم، خاطرنشان کرد: جوی های آب در محلات جمع آوری و کوچه ها به این واسطه پاکیزه شد. در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹۸ هزار متر، در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲۲۳ هزار متر، در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۰۹ هزار، سال گذشته ۵۸۰ هزار متر و تا پایان تیرماه امسال ۱۵۰ هزار متر مدیریت آبهای سطحی انجام شد.

اورهال ۳۷۱ دستگاه پله برقی در ایستگاه های مترو

وی با اعلام اینکه تکمیل ۱۷ ایستگاه مترو در دوره ششم پیش بینی شد، اظهار کرد: ۱۸ ورودی جدید در ۱۵ ایستگاه مترو ایجاد شد و چهار ورودی جدید نیز امسال افتتاح می شود. ۳۷۱ دستگاه پله برقی در ایستگاه های مترو نیز اورهال شده و ۲۴ دستگاه بارگذاری شده است.

اورهال ۴۵۴ واگن در دوره ششم مدیریت شهری

آقامیری با بیان اینکه ۴۰۲ واگن مترو از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ بازسازی شده بود، اظهار کرد: ۴۵۴ واگن در دوره ششم اورهال شده است. در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۵۸ واگن بازسازی شد که مترو این اقدام را یک رکورد برای خود می داند.

وی با اعلام اینکه خطوط ریلی مترو پس از مدتی به دلیل نشست و فرسودگی به زیرسازی نیاز دارند، گفت: در خط یک حدود ۱۰ کیلومتر بازسازی و ریل گذاری شد. در خط پنج مترو نیز بخشی از مسیر ریل گذاری شد.

رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه قرارداد خط ۸ و ۹ مترو با حضور رئیس جمهور منعقد شد، خاطرنشان کرد: قرارداد خط ۱۰ نیز از قبل منعقد شده بود و بخشی از خط ۱۰ اجرایی شده است. قرارداد خط ۱۱ نیز منعقد خواهد شد.

ورود ۲ هزار و ۱۹۶ دستگاه اتوبوس در ۴ سال اخیر

وی با بیان اینکه سه هزار و ۳۵ اتوبوس فعال در خطوط وجود دارند، گفت: هزار و ۶۰۸ اتوبوس در این دوره خریداری شده و ۵۸۸ اتوبوس نیز بازسازی شده است. درمجموع ۲ هزار و ۱۹۶ دستگاه اتوبوس در این دوره وارد خطوط شده است.

۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین تا پایان پاییز وارد تهران می شود

آقامیری با اعلام اینکه تاکنون ۳۹۱ دستگاه اتوبوس برقی وارد شده و ۱۰۹ دستگاه نیز وارد خواهد شد، خاطرنشان کرد: ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین نیز تا پایان پاییز وارد تهران می شود.

وی درخصوص خرید واگن های مترو نیز گفت: وقفه ای در تأمین واگن ها به دلیل شهادت شهید رئیسی و روی کار آمدن دولت جدید، ایجاد شد. خوشبختانه با همکاری دولت جدید، قرارداد مجدداً احیا شد و زمستان امسال ۲ رام قطار وارد کشور می شود.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه ما در این دوره کارگروه فرونشست را با حضور ۷۰ کارشناس و متخصص تشکیل دادیم، گفت: فرونشست در کشور شرایط بحرانی دارد اما آنچنان که باید به آن اهمیت داده نشد.

آقامیری با بیان اینکه طرح فرونشست در مجلس قبل اعلام وصول شد، اظهار کرد: در کمیته محیط زیست مجلس، ۱۰ جلسه برای بررسی طرح برگزار شد. این طرح در اسفند سال ۱۴۰۲ مصوب شد اما در صحن مطرح نشد. در دوره جدید نیز مسیر را مجدداً آغاز کردیم و در کمیسیون کشاورزی طرح پس از دو جلسه بررسی به تصویب رسید و پس از تصویب جزئیات آن، در صحن علنی مطرح می شود. این کار زمان زیادی برده و توقع داشتیم مجلس دغدغه جدی تری داشته باشد.

اگر طرح فرونشست اجرایی شود ۱۳ سال بعد آب به چاه ها بازمی گردد

وی ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم بپذیریم تعدادی از آبخوان ها و ذخایر آب شرب را از دست دادیم و احیای آبخوان ها پنج هزار سال زمان نیاز دارد. اگر طرح فرونشست اجرایی شود طی ۱۰ سال میزان فرونشست به صفر خواهد رسید و سه سال بعد از آن آب به چاه ها بازمی گردد.

رئیس کمیته عمران شورا با بیان اینکه میلیون ها مترمکعب آب از چاه ها و میلیون ها مترمکعب آب از سدها استفاده می کنیم، یادآور شد: برنامه ما این است که آب مصرفی مجدداً بازگردانده شود و در واقع آب تجدیدپذیر باشد. ما شیوه های تزریق مصنوعی را در طرح لحاظ کردیم.

وی با اعلام اینکه زمانی زمین را چهار تا پنج متر حفر می کردیم به آب می رسیدیم، خاطرنشان کرد: امروز ۴۰ تا ۵۰ متر هم حفر می کنیم به آب نمی رسیم. ما امروز چاه ها با آب با کیفیت را به آبفا تحویل داده ایم و چاه های باقی مانده هم مجاز هستند.

مشکل آب نداریم؛ مشکل مدیریت آب داریم

آقامیری با بیان اینکه بحران آب ۱۰۰ درصد راهکار دارد، گفت: سوال ما این است که اگر آب از سد طالقان هم انتقال دهیم، پس از آن می خواهیم چه کار کنیم؟ ما مشکل آب نداریم؛ مشکل مدیریت آب داریم. وضعیت فرونشست در تهران وحشتناک است.

فرونشست ۲۰ سانتی‌متری زمین در منطقه در منطقه ۱۸ با اشتباه آبفا

وی افزود: آبفا در منطقه ۱۸ بیش از حد از منابع آب زیرزمینی استفاده می کند و عمق فرونشست در این منطقه به ۲۰ سانتی متر رسیده است.

رئیس کمیته عمران شورا در مورد مقاوم سازی ساختمان ها در پایتخت، یادآور شد: با ۱۰ درصد از هزینه ساخت یک ساختمان می توان آن را مقاوم سازی کرد. کارگروه زلزله کارشناسی دقیقی در این مورد انجام می دهد و ساختمان هایی که مقاوم سازی می شوند، می توانند پروانه مقاوم سازی بگیرند.

تهران برای زلزله با ۶ ریشتر به بالا آمادگی ندارد

آقامیری با بیان اینکه تهران برای زلزله با ۶ ریشتر به بالا آمادگی ندارد، اظهار کرد: اگر زلزله رخ دهد، فاجعه رخ خواهد داد؛ چراکه تأسیسات آب و گاز برای زلزله آماده نیستند.

وی با اعلام اینکه هنوز تصمیم جدی برای ساخت پناهگاه گرفته نشده است، خاطرنشان کرد: تمام مباحث مطرح شده در این خصوص در حال حاضر در حد مباحث کارشناسی است.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران درخصوص رضایتمندی شهروندان از اجرای طرح های عمرانی گفت: شهروندان اذعان کردند که این تصور را نداشتند که آسفالت در کوچه های بن بست هم توزیع شود و در این خصوص رضایتمندی وجود داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ما همت اصلی خود را بر تأمین واگن ها قرار دادیم، تصریح کرد: سه سال پیاپی ۴۰ درصد بودجه را به توسعه حمل و نقل عمومی در بخش مترو، اتوبوس و تاکسی اختصاص دادیم. هرچند که در تأمین اتوبوس های برقی سنگ اندازی هایی انجام شد.

آقامیری با بیان اینکه در تهران بیش از ۲ هزار ملک باید تملک شود که بتوان پروژه های ترافیکی را اجرا کرد، یادآور شد: هر سال بودجه ای در نظر گرفته می شود که بر اساس اولویت تملک املاک صورت بگیرد. اعداد و ارقام برای تملک سرسام آور است.

وی درخصوص جمع آوری تیرهای چراغ برق، اظهار کرد: شهرداری در این زمینه وظیفه ای ندارد اما چون شرکت برق بودجه کافی در این زمینه ندارد و شهروندان نیز گلایه‌مند هستند، شهرداری بر اساس اولویت بندی تیرها را خریداری و کارگذاری می کند تا شرکت برق هم جابجایی سیم ها را انجام دهد. شهرداری برای تمام محلات بودجه سالیانه در این زمینه در نظر گرفته است.

آقامیری با بیان اینکه مساله جمع آوری پل حافظ دوگانگی بین معاونت فنی و عمرانی و معاونت حمل و نقل و ترافیک است، خاطرنشان کرد: معاونت حمل و نقل و ترافیک معتقد است که پل حافظ تأثیری بر کاهش ترافیک ندارد. معاونت فنی و عمرانی نیز می گوید ما می توانیم پل را یا مقاوم سازی کنیم و یا در عرض دو ماه پل جمع آوری شود. به هرشکل باید این مسئله حل شود.

خریداری دستگاه‌های آواربرداری

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه اگر در روزهای جنگ ۱۰ درصد آمادگی داشتیم امروز ۱۱۰ درصد آمادگی داریم، یادآور شد: آماده سازی زیرساخت ها و پیش بینی تجهیزات در بخش های مختلف در این ایام مورد توجه قرار گرفت. وضعیت تهران امروز بسیار بهتر از قبل است اما برخی زیرساخت ها هم هنوز آماده نیستند.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که اگر اصابت بمب و موشک صورت گرفت، سریعاً آواربرداری انجام شود و دستگاه های آواربرداری در حال خریداری است.

آقامیری با بیان این‌که ۷۰۰ هزار خودرو با این سطح معابر در تهران می‌توانند عبور و مرور کنند اما بیش از ۳ میلیون امروز در تهران خودرو وجود دارد، عنوان کرد: معابر کشش خودروها را ندارد و باید تدبیری شود که راه بندان رخ ندهد؛ اقدامات ما تنها حرکت در معابر را روان می‌کند.

رییس کمیته عمران شورای شهر درخصوص سیستم‌های هشداردهنده در تهران بیان کرد: نیازمند سیستم هشدار در سطح تهران هستیم. با هماهنگی سازمان مدیریت بحران ایستگاه شتاب نگاری ایجاد کردیم که ۷ ثانیه زودتر به ما اطلاع می‌دهد که زودتر به دستگاه‌ها خبر دهیم. هنوز روی سیستم اطلاع رسانی عمومی کار نشده است؛ زلزله فشم هشدار داد که آمادگی داشته باشیم. پیش بینی‌مان این است که کانون زلزله در مرکز شهر تهران نباشد و بیرون شهر باشد.

وی با اشاره به آسیب‌ دیدن یک مسجد در جنگ ۱۲ روزه در منطقه ۴ گفت: برای طبقه بالای این مسجد چنین اتفاقی رخ داد که مسئولیت بازسازی‌اش با ماست؛ در جنگ مساجد مراکز خوبی برای خانواده‌های آسیب دیده بودند.

به گزارش شهر، آقامیری درباره اقدامات شورای شهر و شهرداری برای کاهش بافت فرسوده عنوان کرد: در تمام ادوار بنا بر این بود که مشوق‌هایی برای بافت فرسوده بگذارند؛ در این دوره هم عوارض را رایگان کردیم و هم طبقات را تشویقی کردیم. تا آنجایی که فکر می‌کردیم در اختیار شهرداری است، اقدامات لازم را انجام دادیم. می‌دانیم تعداد صدور پروانه‌ها برای بافت فرسوده به نسبت بقیه مناطق بیشتر بوده است.